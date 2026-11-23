Prefeito Tande Vieira entrega chave da cidade ao Papai NoelFoto: Divulgação/Secom
Apresentado pela administração municipal como o maior Natal da história de Resende, o evento reúne atividades de lazer e espaços temáticos voltados principalmente ao público infantil. Entre as atrações estão pista de patinação no gelo, tirolesa, passeios de trenzinho, carrossel, escalada e carrinhos de bate-bate. O espaço também conta com praça de alimentação e a Casa do Papai Noel e dos Duendes, onde as crianças podem encontrar o Bom Velhinho durante os dias de funcionamento.
A programação de abertura começou às 19h30. O espetáculo de drones, previsto para as 20h, precisou ser cancelado em razão da chuva. A árvore iluminada é um dos destaques da decoração instalada no Ecoparque, que concentra a maior parte das atividades do Natal Mágico.
Evento busca atrair visitantes e movimentar a economia
Além das atrações no Ecoparque, a decoração natalina foi distribuída por diferentes regiões da cidade. O roteiro de iluminação inclui o Acesso Oeste, Montese, Cidade Alegria, Campos Elíseos, Visconde de Mauá, a Beira-Rio e a Avenida Coronel Mendes.
A proposta é ampliar o clima de Natal para além do principal espaço do evento, oferecendo pontos decorados que também podem ser visitados pela população durante o período de celebrações.
Funcionamento e acesso às atrações
Todas as atrações são gratuitas. O acesso ocorre por meio de filas presenciais, com atendimento por ordem de chegada e prioridade para os públicos que têm direito a esse tipo de atendimento. Não é necessário realizar cadastro antecipado ou utilizar fila virtual. Equipes da Prefeitura ficam responsáveis por orientar os visitantes e auxiliar na organização do público.
Desde sábado (21), a primeira hora de funcionamento aos fins de semana, das 18h às 19h, é reservada às pessoas com deficiência, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida busca proporcionar uma visita mais tranquila e adequada às necessidades dessas famílias.
A programação segue aberta ao público até 5 de janeiro de 2027, com atividades concentradas no Ecoparque e decoração natalina em diferentes pontos de Resende.
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