Prefeito Tande Vieira entrega chave da cidade ao Papai Noel - Foto: Divulgação/Secom

Prefeito Tande Vieira entrega chave da cidade ao Papai NoelFoto: Divulgação/Secom

Publicado 23/11/2026 17:18

O prefeito de Resende , Tande Vieira, abriu oficialmente a programação do Natal Mágico na noite de sexta-feira (20), no Ecoparque, com a tradicional entrega da chave da cidade ao Papai Noel. A iniciativa marca o início das celebrações de fim de ano no município, que terá atrações gratuitas para moradores e visitantes até 5 de janeiro de 2027. A expectativa da Prefeitura é que o evento atraia famílias de outras cidades da região, impulsionando o turismo e movimentando o comércio local.





Apresentado pela administração municipal como o maior Natal da história de Resende, o evento reúne atividades de lazer e espaços temáticos voltados principalmente ao público infantil. Entre as atrações estão pista de patinação no gelo, tirolesa, passeios de trenzinho, carrossel, escalada e carrinhos de bate-bate. O espaço também conta com praça de alimentação e a Casa do Papai Noel e dos Duendes, onde as crianças podem encontrar o Bom Velhinho durante os dias de funcionamento.



A programação de abertura começou às 19h30. O espetáculo de drones, previsto para as 20h, precisou ser cancelado em razão da chuva. A árvore iluminada é um dos destaques da decoração instalada no Ecoparque, que concentra a maior parte das atividades do Natal Mágico. LEIA MAIS: Resende prepara maior natal da história Apresentado pela administração municipal como o maior Natal da história de Resende, o evento reúne atividades de lazer e espaços temáticos voltados principalmente ao público infantil. Entre as atrações estão pista de patinação no gelo, tirolesa, passeios de trenzinho, carrossel, escalada e carrinhos de bate-bate. O espaço também conta com praça de alimentação e a Casa do Papai Noel e dos Duendes, onde as crianças podem encontrar o Bom Velhinho durante os dias de funcionamento.A programação de abertura começou às 19h30. O espetáculo de drones, previsto para as 20h, precisou ser cancelado em razão da chuva. A árvore iluminada é um dos destaques da decoração instalada no Ecoparque, que concentra a maior parte das atividades do Natal Mágico.

Evento busca atrair visitantes e movimentar a economia

A Prefeitura espera que a programação contribua para ampliar a circulação de visitantes em Resende durante o período de festas. Com mais de seis semanas de atividades, o Natal Mágico foi planejado para receber famílias do município e de cidades vizinhas, com reflexos esperados em setores como hotelaria, alimentação e comércio.



Além das atrações no Ecoparque, a decoração natalina foi distribuída por diferentes regiões da cidade. O roteiro de iluminação inclui o Acesso Oeste, Montese, Cidade Alegria, Campos Elíseos, Visconde de Mauá, a Beira-Rio e a Avenida Coronel Mendes.



A proposta é ampliar o clima de Natal para além do principal espaço do evento, oferecendo pontos decorados que também podem ser visitados pela população durante o período de celebrações.

Funcionamento e acesso às atrações

O Natal Mágico funciona de terça-feira a domingo, das 18h à meia-noite. Às segundas-feiras, o Ecoparque permanece fechado para serviços de manutenção, limpeza e organização do espaço.



Todas as atrações são gratuitas. O acesso ocorre por meio de filas presenciais, com atendimento por ordem de chegada e prioridade para os públicos que têm direito a esse tipo de atendimento. Não é necessário realizar cadastro antecipado ou utilizar fila virtual. Equipes da Prefeitura ficam responsáveis por orientar os visitantes e auxiliar na organização do público.



Desde sábado (21), a primeira hora de funcionamento aos fins de semana, das 18h às 19h, é reservada às pessoas com deficiência, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida busca proporcionar uma visita mais tranquila e adequada às necessidades dessas famílias.



A programação segue aberta ao público até 5 de janeiro de 2027, com atividades concentradas no Ecoparque e decoração natalina em diferentes pontos de Resende.