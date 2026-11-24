A suspeita e o material apreendido foram levados para a delegacia de Resende - Foto: Divulgação/37ºBPM

A suspeita e o material apreendido foram levados para a delegacia de ResendeFoto: Divulgação/37ºBPM

Publicado 24/11/2026 15:40

Uma mulher foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação policial no bairro Cidade Alegria, em Resende . A ação contou com a participação de uma equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC), e um cão farejador localizou mais de 5 quilos de entorpecentes dentro de um apartamento na Rua dos Eucaliptos.





Segundo informações da ocorrência, os policiais foram até o endereço após receberem denúncias sobre a possível prática de tráfico de drogas. Durante as buscas, o cão farejador sinalizou um dos apartamentos, onde estava a mulher. A moradora autorizou a entrada dos agentes para a realização da revista.



No imóvel, foram encontrados 728 invólucros de maconha, com peso total de 3.280 gramas, além de 1.479 pinos de cocaína, que somaram 2.117 gramas, e 195 pedras de crack, com peso de 33 gramas. Ao todo, a apreensão contabilizou 5,43 quilos de drogas. LEIA MAIS: 3ª Cia do BAC completa 40 dias com 11 presos, armas retiradas das ruas e mais de 68 kg de drogas apreendidas Segundo informações da ocorrência, os policiais foram até o endereço após receberem denúncias sobre a possível prática de tráfico de drogas. Durante as buscas, o cão farejador sinalizou um dos apartamentos, onde estava a mulher. A moradora autorizou a entrada dos agentes para a realização da revista.No imóvel, foram encontrados 728 invólucros de maconha, com peso total de 3.280 gramas, além de 1.479 pinos de cocaína, que somaram 2.117 gramas, e 195 pedras de crack, com peso de 33 gramas. Ao todo, a apreensão contabilizou 5,43 quilos de drogas.

Suspeita alegou desconhecer os entorpecentes

A mulher foi conduzida à delegacia junto com o material apreendido. Em depoimento, ela afirmou não saber da existência das drogas no apartamento. Segundo sua versão, estava no imóvel apenas para retirar pertences pessoais, após o término do relacionamento com o ex-marido.



Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a autuação da mulher por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ela permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça.



O material apreendido foi encaminhado para perícia, que confirmou os tipos de entorpecentes e as respectivas quantidades.



A investigação deverá apurar as circunstâncias em que as drogas estavam armazenadas no apartamento e a eventual participação de outras pessoas na atividade criminosa. Não obtivemos contato com a defesa da suspeita.

3ª Cia do BAC completa 40 dias com mais de 68 kg de drogas apreendidas

Inaugurada há cerca de 40 dias, a 3ª Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC), sediada no bairro Roma, em Volta Redonda, segue acumulando números expressivos no combate ao crime organizado no Sul Fluminense e Costa Verde. Desde a sua inauguração, ocorrida no dia 20 de agosto de 2026, a 3ª Cia contabiliza a apreensão de mais de 68 quilos de entorpecentes, a retirada de sete armas de fogo de circulação e a prisão de 11 criminosos.

Ao longo de pouco mais de um mês de operações contínuas, os policiais militares e os cães da 3ª Cia do BAC retiraram de circulação um total de 68,086 kg de drogas, com destaque para mais de 47 kg de maconha e 18 kg de cocaína. Na sequência, foram 2,5 kg de crack; 16g de skank; 10g de haxixe; 271 frascos de loló e 115 tubos de lança-perfume.