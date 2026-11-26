Profissionais realizam mapeamento para Projeto de Sinalização TurísticaFoto: Divulgação/PMR
O trabalho de campo foi realizado durante três visitas técnicas, com duração de uma semana cada. Ao longo desse período, profissionais do IEEA-RJ, entre engenheiros e arquitetos, foram acompanhados por técnicos da Secretaria Municipal de Turismo em visitas a diferentes localidades de Resende. O levantamento contemplou regiões como Engenheiro Passos, seguindo até o quilômetro zero, na Garganta do Registro, além de Visconde de Mauá, Serrinha do Alambari, Capelinha, Fumaça, Jacuba, Vargem Grande, Bagagem e o Centro Urbano.
A partir das informações coletadas, o instituto desenvolveu o projeto técnico de sinalização, seguindo os padrões e as normas vigentes para esse tipo de estrutura. A proposta busca estabelecer uma orientação turística organizada, contribuindo para a identificação dos destinos e para o deslocamento de moradores e visitantes pelo município.
Para a secretária municipal de Turismo, Roberta Dias de Oliveira, a iniciativa representa um passo importante para valorizar a diversidade de experiências que Resende oferece aos visitantes.
"Resende tem uma riqueza turística muito grande, com destinos que apresentam características e experiências completamente diferentes entre si. Muitas vezes, o visitante conhece um lugar, mas não sabe de todas as outras possibilidades que o município oferece. Uma sinalização bem planejada ajuda a despertar essa curiosidade, facilita a descoberta de novos destinos e permite que as pessoas aproveitem melhor tudo o que temos. É um investimento que também fortalece a identidade turística de Resende" destacou a secretária.
Cooperação para o projeto
Com a conclusão do trabalho técnico, o projeto será apresentado ao prefeito Tande Vieira em uma cerimônia no gabinete da Presidência do IEEA-RJ, no Rio de Janeiro. Após a entrega, a gestão municipal dará andamento aos procedimentos administrativos necessários para licitar e contratar a implantação das placas de sinalização turística.
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