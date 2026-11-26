Caso está sendo investigado pela 89ª DP de Resende - Foto: Reprodução/Internet

Caso está sendo investigado pela 89ª DP de ResendeFoto: Reprodução/Internet

Publicado 26/11/2026 16:20

Um homem suspeito de participar da emboscada que terminou na morte do 3º sargento da Polícia Militar João Batista da Silva, de 44 anos, foi preso na quarta-feira (25), em Resende . Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como integrante de uma facção criminosa e teria utilizado um carro para monitorar a rotina do policial antes do assassinato, ocorrido no dia 13 de novembro, no bairro Cabral.





De acordo com as investigações conduzidas pela delegacia de Resende, o suspeito foi localizado enquanto dirigia o veículo que teria sido utilizado na ação. Os investigadores identificaram que o automóvel acompanhou os deslocamentos do policial, que estava de folga, e chegou a parar próximo ao local do crime. A suspeita é de que o motorista tenha orientado os ocupantes de outro veículo, também utilizado na emboscada e que foi incendiado dias depois.



Ainda conforme a Polícia Civil, o carro pertencia ao homem preso e era utilizado por ele. Durante o interrogatório, o suspeito apresentou versões diferentes sobre sua participação. Inicialmente, negou envolvimento no assassinato, mas, após ser confrontado com imagens reunidas durante a investigação, afirmou que teria emprestado o veículo a um conhecido.



No decorrer do depoimento, porém, mudou novamente a versão e negou ter cedido o automóvel a qualquer pessoa. Segundo o relato policial, ele acabou admitindo integrar uma facção criminosa e afirmou que teria participado das ações por medo de ser morto pelos próprios comparsas caso se recusasse a colaborar.



A principal linha de investigação aponta que o assassinato estaria relacionado à disputa territorial entre facções em Resende. A Polícia Civil apura a participação de outros envolvidos e busca esclarecer todas as circunstâncias do crime. LEIA MAIS: Polícia Militar apreende drogas escondidas em tonel durante patrulhamento em Resende De acordo com as investigações conduzidas pela delegacia de Resende, o suspeito foi localizado enquanto dirigia o veículo que teria sido utilizado na ação. Os investigadores identificaram que o automóvel acompanhou os deslocamentos do policial, que estava de folga, e chegou a parar próximo ao local do crime. A suspeita é de que o motorista tenha orientado os ocupantes de outro veículo, também utilizado na emboscada e que foi incendiado dias depois.Ainda conforme a Polícia Civil, o carro pertencia ao homem preso e era utilizado por ele. Durante o interrogatório, o suspeito apresentou versões diferentes sobre sua participação. Inicialmente, negou envolvimento no assassinato, mas, após ser confrontado com imagens reunidas durante a investigação, afirmou que teria emprestado o veículo a um conhecido.No decorrer do depoimento, porém, mudou novamente a versão e negou ter cedido o automóvel a qualquer pessoa. Segundo o relato policial, ele acabou admitindo integrar uma facção criminosa e afirmou que teria participado das ações por medo de ser morto pelos próprios comparsas caso se recusasse a colaborar.A principal linha de investigação aponta que o assassinato estaria relacionado à disputa territorial entre facções em Resende. A Polícia Civil apura a participação de outros envolvidos e busca esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Policial foi atingido por mais de 40 disparos

João Batista da Silva foi morto na noite de 13 de novembro, no bairro Cabral. Segundo informações da Polícia Militar, o sargento foi surpreendido por ocupantes de um veículo, que efetuaram mais de 40 disparos contra ele. O policial não resistiu aos ferimentos.



O militar tinha 44 anos e integrava a corporação havia 12 anos. Ele deixou uma filha. Na ocasião, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do agente. O sepultamento foi realizado no Cemitério Alto dos Passos, em Resende.

Polícia investiga disputa territorial na cidade

A Polícia Civil informou que investiga desde meados de 2025 o avanço das disputas territoriais entre facções criminosas em diferentes regiões de Resende. Em novembro, segundo as apurações, os conflitos teriam se intensificado no bairro Paraíso.



Na madrugada do dia 8, cerca de 15 homens armados teriam invadido a região, efetuado disparos e desafiado integrantes de um grupo rival. A ação foi gravada e divulgada nas redes sociais, provocando medo entre moradores. Dias depois, um novo ataque deixou um homem morto e outro baleado.



Os investigadores também apuram se a morte do sargento João Batista tem relação com um confronto armado ocorrido anos antes. Na ocasião, um traficante da região, sobrinho de um dos chefes da facção criminosa, foi morto pelo policial.



A possível ligação entre os episódios ainda é investigada. A Polícia Civil busca reunir elementos que permitam esclarecer a motivação do assassinato e identificar todos os envolvidos na emboscada. Não obtivemos contato com a defesa do suspeito.