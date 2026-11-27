Carga apreendida estava avaliada em R$ 18 milhões - Foto: Receita Federal

Carga apreendida estava avaliada em R$ 18 milhõesFoto: Receita Federal

Publicado 27/11/2026 17:14

Uma operação da Receita Federal apreendeu aproximadamente 58 toneladas de mercadorias não declaradas no Porto Seco de Resende na quarta-feira (25). A carga, avaliada em R$ 18 milhões, estava distribuída em três contêineres e incluía camisas de times de futebol e tênis importados da China, com indícios de falsificação. A apreensão foi divulgada pelo órgão na quinta-feira (26).





Os contêineres foram identificados durante procedimentos de análise de risco realizados pela Receita Federal. Na documentação apresentada às autoridades, os produtos transportados estavam declarados como bolsas e malas. Esses itens ocupavam as primeiras fileiras dos compartimentos, mas, durante a fiscalização, os agentes encontraram mercadorias diferentes daquelas informadas nos documentos de importação.



Entre os produtos localizados estavam artigos esportivos que apresentavam características suspeitas de contrafação, prática que envolve a produção e a comercialização de mercadorias que imitam produtos originais. Apesar dos indícios identificados durante a inspeção, a confirmação de que os itens são falsificados depende de análises técnicas.



Diante das irregularidades, foram coletadas amostras das mercadorias para a elaboração de laudos que deverão verificar a autenticidade dos produtos. Os exames serão utilizados para embasar os procedimentos adotados pelas autoridades responsáveis pela fiscalização.



A operação faz parte das ações de controle do comércio exterior e de combate à entrada e à circulação de mercadorias irregulares no país. A Receita Federal atua na identificação de inconsistências em documentos de importação e na fiscalização de cargas que entram no território nacional. LEIA MAIS: Duas mulheres são presas durante fiscalização em salão de beleza em Resende Os contêineres foram identificados durante procedimentos de análise de risco realizados pela Receita Federal. Na documentação apresentada às autoridades, os produtos transportados estavam declarados como bolsas e malas. Esses itens ocupavam as primeiras fileiras dos compartimentos, mas, durante a fiscalização, os agentes encontraram mercadorias diferentes daquelas informadas nos documentos de importação.Entre os produtos localizados estavam artigos esportivos que apresentavam características suspeitas de contrafação, prática que envolve a produção e a comercialização de mercadorias que imitam produtos originais. Apesar dos indícios identificados durante a inspeção, a confirmação de que os itens são falsificados depende de análises técnicas.Diante das irregularidades, foram coletadas amostras das mercadorias para a elaboração de laudos que deverão verificar a autenticidade dos produtos. Os exames serão utilizados para embasar os procedimentos adotados pelas autoridades responsáveis pela fiscalização.A operação faz parte das ações de controle do comércio exterior e de combate à entrada e à circulação de mercadorias irregulares no país. A Receita Federal atua na identificação de inconsistências em documentos de importação e na fiscalização de cargas que entram no território nacional.

Porto Seco atende empresas de diferentes setores

Localizado no Vale do Paraíba fluminense, o Porto Seco de Resende iniciou suas operações em junho de 2001. O terminal foi criado para facilitar os procedimentos de importação e exportação, reduzir custos logísticos, agilizar a distribuição de mercadorias e oferecer estrutura para armazenamento de cargas.



A unidade atende empresas de diferentes segmentos, incluindo grandes indústrias dos setores químico e automobilístico. No mesmo complexo, estão reunidos serviços de órgãos responsáveis pelo controle e pelo desembaraço aduaneiro, como a Receita Federal, os ministérios da Saúde e da Agricultura e a Secretaria de Estado de Fazenda.



A localização é considerada um dos principais diferenciais do empreendimento. Resende fica próxima aos limites entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, em uma região que integra o corredor logístico entre os três estados. Conforme informações do terminal, o Porto Seco está a aproximadamente 130 quilômetros da capital fluminense, 150 quilômetros do sul de Minas Gerais, 170 quilômetros de São José dos Campos e 290 quilômetros da cidade de São Paulo.



O complexo também oferece estrutura para operações com produtos químicos sujeitos ao controle da Polícia Federal. A proximidade com a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) facilita procedimentos relacionados à liberação de cargas submetidas à fiscalização do Exército Brasileiro.

Terminal integra diferentes etapas da cadeia logística

Além do armazenamento e do desembaraço aduaneiro, o Porto Seco de Resende participa de diferentes etapas da cadeia logística das empresas instaladas na região. A estrutura permite operações que envolvem desde o recebimento de peças e equipamentos importados até o suporte às linhas de produção e à distribuição de mercadorias.



O terminal também atende operações relacionadas ao retorno de produtos finais destinados à exportação, conectando atividades industriais e comerciais aos procedimentos de transporte e fiscalização.



A apreensão de aproximadamente 58 toneladas de mercadorias reforça o papel da fiscalização aduaneira na identificação de cargas que apresentam divergências entre os produtos transportados e as informações declaradas na documentação de importação. No caso registrado em Resende, os laudos técnicos deverão determinar se os artigos esportivos apreendidos são efetivamente falsificados.