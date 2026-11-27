Carga apreendida estava avaliada em R$ 18 milhõesFoto: Receita Federal
Os contêineres foram identificados durante procedimentos de análise de risco realizados pela Receita Federal. Na documentação apresentada às autoridades, os produtos transportados estavam declarados como bolsas e malas. Esses itens ocupavam as primeiras fileiras dos compartimentos, mas, durante a fiscalização, os agentes encontraram mercadorias diferentes daquelas informadas nos documentos de importação.
Entre os produtos localizados estavam artigos esportivos que apresentavam características suspeitas de contrafação, prática que envolve a produção e a comercialização de mercadorias que imitam produtos originais. Apesar dos indícios identificados durante a inspeção, a confirmação de que os itens são falsificados depende de análises técnicas.
Diante das irregularidades, foram coletadas amostras das mercadorias para a elaboração de laudos que deverão verificar a autenticidade dos produtos. Os exames serão utilizados para embasar os procedimentos adotados pelas autoridades responsáveis pela fiscalização.
A operação faz parte das ações de controle do comércio exterior e de combate à entrada e à circulação de mercadorias irregulares no país. A Receita Federal atua na identificação de inconsistências em documentos de importação e na fiscalização de cargas que entram no território nacional.
Porto Seco atende empresas de diferentes setores
A unidade atende empresas de diferentes segmentos, incluindo grandes indústrias dos setores químico e automobilístico. No mesmo complexo, estão reunidos serviços de órgãos responsáveis pelo controle e pelo desembaraço aduaneiro, como a Receita Federal, os ministérios da Saúde e da Agricultura e a Secretaria de Estado de Fazenda.
A localização é considerada um dos principais diferenciais do empreendimento. Resende fica próxima aos limites entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, em uma região que integra o corredor logístico entre os três estados. Conforme informações do terminal, o Porto Seco está a aproximadamente 130 quilômetros da capital fluminense, 150 quilômetros do sul de Minas Gerais, 170 quilômetros de São José dos Campos e 290 quilômetros da cidade de São Paulo.
O complexo também oferece estrutura para operações com produtos químicos sujeitos ao controle da Polícia Federal. A proximidade com a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) facilita procedimentos relacionados à liberação de cargas submetidas à fiscalização do Exército Brasileiro.
Terminal integra diferentes etapas da cadeia logística
O terminal também atende operações relacionadas ao retorno de produtos finais destinados à exportação, conectando atividades industriais e comerciais aos procedimentos de transporte e fiscalização.
A apreensão de aproximadamente 58 toneladas de mercadorias reforça o papel da fiscalização aduaneira na identificação de cargas que apresentam divergências entre os produtos transportados e as informações declaradas na documentação de importação. No caso registrado em Resende, os laudos técnicos deverão determinar se os artigos esportivos apreendidos são efetivamente falsificados.
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