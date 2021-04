Educação divulga os classificados para os cursos na área de inclusão Foto: Ilustrativa

Por Fabiano Medina

Publicado 12/04/2021 11:35 | Atualizado 12/04/2021 11:37

Rio Bonito - A secretaria de Educação, através do Departamento de Inclusão, divulgou a lista com os candidatos aprovados para os cursos na área de inclusão deste ano. As aulas começam no dia 05 de abril de 2021 de forma totalmente online.

O aluno que tiver três faltas consecutivas e ou cinco faltas alternadas sem justificativa, automaticamente será excluído definitivamente do curso e sem direito a certificação.



Os critérios utilizados para a seleção dos alunos foram: Professores efetivos da Rede Municipal de Educação de Rio Bonito (em exercício): Professores que atuam nas Salas de Recursos; Professores Auxiliares de Educação Especial; Professores que atuam em sala de aula regular; Profissionais de outras Secretarias; Alunos do 3°ano do Ensino Médio (Curso Normal); Professores que atuam em colégios no município de Rio Bonito; Comunidade em geral havendo vagas (tais como responsáveis e familiares de alunos com necessidades especiais), entre outros.



As vagas serão de acordo com a ordem da data de inscrição. Vale lembrar que a participação dos alunos classificados no primeiro dia é de extrema importância, pois serão apresentados os regulamentos e a ementa de cada curso.





Confira a lista com os nomes dos alunos classificados para os cursos de inclusão no site da Prefeitura Municipal de Rio Bonito no endereço eletrônico abaixo:





Publicidade

https://www.riobonito.rj.gov.br/sem-categoria/secretaria-de-educacao-divulga-os-classificados-para-os-cursos-na-area-de-inclusao/