Nos bairros do interior de difícil acesso, a vacinação acontece de forma itinerante nos ESFs da Mata, Catimbau, Rio Seco, Vertente, Mineiros, Jacundá e Braçanã.

Publicado 12/04/2021 13:05 | Atualizado 12/04/2021 13:07

Rio Bonito - A secretaria de Saúde começou nesta segunda-feira (12/04) a aplicação da primeira dose da vacina em idosos com 66 anos. O cronograma de vacinação da Covid-19 está sendo feito com as doses que chegaram na sexta feira (09/04). A aplicação das doses acontecem nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Mangueira, Parque Andréa, Nova Cidade, Boa Esperança, Rio Vermelho, Viçosa, Boqueirão, Serra do Sambê, Rio do Ouro, Jacuba, Lavras, Colina da Primavera, Sambê, Bela Vista, Clínica da Família, Praça Cruzeiro, Ipê, BNH, Cajueiro, Parque Indiano e Basílio, onde o idoso deve estar cadastrado. Não é necessário chegar de madrugada, já que as unidades estarão abertas no horário das 9h às 16 horas. É necessário levar o CPF e comprovante de residência.



Durante a semana de 05 a 09 de abril, foram vacinados idosos entre 67 a 69 anos. A quantidade recebida para primeira dose vai imunizar a população de 66 anos e idosos de 67 anos que, por algum motivo, não puderam receber a vacina no momento que estava sendo disponibilizada. Para os idosos de 65 anos, a vacinação acontece assim que o município receber mais doses.



Vacinação Itinerante – Vale lembrar que o local de vacinação dos idosos residentes no Centro, Caixa D Água, Paineiras e locais que não possuem unidades de ESF, a vacinação será feita no Centro Pediátrico Municipal Dr. Almir Branco. Já nos bairros do interior de difícil acesso, a vacinação acontece de forma itinerante, no dia 13 de abril (terça-feira), nos ESFs da Mata, Catimbau, Rio Seco, Vertente, Mineiros, Jacundá e Braçanã.