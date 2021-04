Rio Bonito

Idosos com 66 anos começam a ser vacinados nesta segunda-feira

O local de vacinação dos idosos residentes no Centro, Caixa D Água, Paineiras e locais que não possuem unidades de ESF, a vacinação será feita no Centro Pediátrico Municipal Dr. Almir Branco. Já nos bairros do interior de difícil acesso, a vacinação acontece de forma itinerante, no dia 13 de abril (terça-feira), nos ESFs da Mata, Catimbau, Rio Seco, Vertente, Mineiros, Jacundá e Braçanã.

Publicado 12/04/2021 13:05 | Atualizado há 5 horas