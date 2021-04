Prefeitura recebe medicamentos para facilitar o processo de entubação na guerra contra o Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 11:59

Rio Bonito - A secretaria de Saúde recebeu na manhã de ontem (19/04) os medicamentos para intubação de pacientes que estão internadas com Covid-19.

O chamado “kit intubação”, composto por sedativos e bloqueadores, estão sendo entregues pelo Governo do Estado aos municípios que possuem hospitais públicos e privados com leitos Covid inseridos no Plano de Contingência do estado e mantém pacientes internados em estado grave em UTI.



A secretária de Saúde, Daiana Albino, que recebeu os medicamentos juntamente com o prefeito Leandro Peixe, disse que esses kits são essenciais para o tratamento dos pacientes que estão nos leitos de UTI. O lote de medicamentos entregues ao município é composto por cisatracúrio, besilato 10mg; fentanila, citrato 0,05 mg/ml; midazolam 5 mg/ml; e propofol 10 mg/ml.



“Hoje estamos recebendo com muita alegria essa medicação, que está muito difícil de conseguir. Todas as prefeituras do Estado estão nesse luta diária para garantir esses medicamentos, que são essenciais para os pacientes que estão na UTI e precisam ser intubados para prosseguir o tratamento”, afirma a secretária.



O prefeito Leandro Peixe explicou que esse “kit intubação” foi entregue para o Hospital Regional Darci Vargas (HRDV), que é um dos parceiros da prefeitura no combate à pandemia, e que mantém leitos de UTI exclusivas para pacientes com Covid.



“O hospital já havia sinalizado que estava com dificuldades de adquirir esses medicamentos. Então fizemos o pedido ao Governo do Estado e fomos atendidos. Começamos a semana com essa boa notícia para os pacientes que precisam desse suporte durante o seu tratamento. Vamos continuar o enfrentamento a pandemia juntos, unidos e como parceiros”, garante o prefeito.