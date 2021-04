A reunião aconteceu no Centro Administrativo da prefeitura. Foto: Gilvan Macedo

Publicado 28/04/2021 17:27

Rio Bonito - O Prefeito Leandro Peixe e o secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira, estão buscando alternativas para impulsionar o esporte e o lazer, com a inserção de novas modalidades esportivas no município.

Uma das novidades que devem surgir na cidade é o futevôlei, modalidade de esporte de areia, que surgiu nas praias do Rio de Janeiro nos anos 60 e, ao longo do tempo, cresceu dentro do Brasil, assim como na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos.



Com o intuito de levar este esporte para todo o município, eles se reuniram na semana passada com Anderson Águia, Atleta profissional de futevôlei, que foi Campeão Mundial e Brasileiro, reconhecido mundialmente na modalidade, que mantém o Projeto “Águias no Esporte” no Rio de Janeiro, criado com objetivo de mudar a vida de crianças através da prática esportiva.

Ele conheceu toda a estrutura da cidade, para realização de projetos sociais e futuramente eventos relacionados ao esporte do momento.

“A ideia é viabilizar a criação de um projeto social chancelado pelo Instituto Anderson Águia junto ao Ministério do Esporte nas comunidades de Rio Bonito, e continuar o fomento do futevôlei, que é um esporte que vem em uma crescente muito grande”, explica o secretário.



Anderson afirma que o objetivo deste projeto é inserir no esporte, crianças na faixa etária entre 9 a 17 anos.



“O intuito do projeto é desenvolver o caráter de meninos e meninas através do futevôlei, com toda a metodologia e estrutura do “Team Águia” que hoje é referência em todo o mundo”, afirma o campeão de futevôlei e idealizador do projeto, Anderson Águia.