Secretário de Esporte se reúne com os professores de artes marciais Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 08:16 | Atualizado 04/05/2021 08:16

Rio Bonito - O secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira, se reuniu na última semana com profissionais e representantes das instituições de luta e artes marciais da cidade. A iniciativa tem como objetivo propor parcerias para desenvolver, no município, as modalidades de lutas que integram as artes marciais.

Foi discutido o legado que a presença da Confederação Brasileira de Wrestling e o Comitê Olímpico Brasileiro deixarão na cidade. No encontro, também foram abordados a Lei de Incentivo ao Esporte, Bolsa Atleta, e demandas do esporte.

O encontro contou com a participação de representantes da capoeira, Muay Thai, kickboxing, jiu-jíts e Taekwoundo. O secretário de Esportes pretende fazer parcerias para impulsionar essas modalidades esportivas no município.



“O trabalho desses profissionais, seja do taekwondo, capoeira, muay thai, jiu jitsu, entre outras, já é consolidado no município. Estamos nos reunindo com cada seguimento esportivo da cidade para fazer novas parcerias e impulsionar o esporte e ampliar o acesso da população a essas modalidades esportivas e garantirmos, de alguma forma, o legado Olímpio para Rio Bonito”, afirma Bernardo Oliveira.