Por O Dia

Publicado 05/05/2021 08:43 | Atualizado 05/05/2021 08:46

Rio Bonito - Neste momento de pandemia, aproveitar o tempo livre para obter conhecimento é uma forma inteligente de driblar o ócio imposto pela necessidade de se praticar o isolamento social.

Para tanto, a prefeitura de Rio Bonito, através da secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, firmou uma parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), para oferecer cursos gratuitos com o objetivo de qualificar a mão de obra local para atuar em propriedades rurais e na própria prefeitura. São cursos de Apicultura Intermediária, Proteção de Nascente, Tratorista Agrícola e Derivados de Mel, que já estão em andamento. Anunciados em março deste ano, esses cursos já estão com as turmas fechadas.Para quem não conseguiu se inscrever, o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Teilor Cerqueira, esclareceu que os próximos acontecem em maio para diferentes segmentos: Embutidos e Defumados (04 a 06 de maio), Doma Racional (10 a 14 de maio) e Derivados de Mel (25 a 27 de maio). Além disso, ele explicou que as turmas são reduzidas (no máximo 10 alunos) para manter os protocolos preventivos para combater a Covid-19.Maiores informações podem ser obtidas nas sedes administrativas da secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Trabalho no Centro Administrativo (BR – 101, km 266, na Praça Cruzeiro) de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h, e no Parque de Exposições ( RJ – 124 km 09, na Prainha) de 7 às 12 horas. Além disso, os interessados também podem se informar no Sindicato Rural de Rio Bonito, situado na Rua Drº Francisco de Souza, nº 171, Centro, das 9h às 17h e atende no número 2734 – 0160. Os números da Prefeitura são o (21) 2734 – 0276 e ou (21) 99947 – 9655 (WhatsApp). O contato via e-mail ( [email protected] ).