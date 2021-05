Secretaria de Saúde divulga cronograma de Vacinação para pessoas com comorbidades Reprodução

Publicado 05/05/2021 09:02 | Atualizado 05/05/2021 09:17

Rio Bonito - Com a chegada de 2.110 mil doses de vacina recebidas neste domingo (2), a secretaria de Saúde divulgou o cronograma para imunização das pessoas com comorbidades contra a Covid-19, com idades entre 18 a 59 anos.

Para participar da vacinação prioritária, que começou ontem, terça-feira (04/05), as pessoas devem comprovar a condição de risco (comorbidade), conforme recomendações do Plano Nacional de Operacionalização (PNO), com apresentação de exames, relatório médico, prescrição médica, entre outros documentos. São 22 as comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra o novo coronavírus, entre elas obesidade mórbida, diabetes, insuficiência cardíaca, síndrome de Down, doenças cardiovasculares e doenças renais crônicas.



Aconteceu a partir de ontem (04/05) a vacinação para Pessoas com Síndrome de Down, a partir de 18 anos de idade, e pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), também a partir de 18 anos de idade. Na quarta-feira (5) é a vez das gestantes e puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos, e pessoas com Deficiência Permanente, a partir de 18 anos. Já na quinta-feira (5) serão vacinadas as pessoas de 59 anos com comorbidades obrigatoriamente com comprovação.



Os grupos prioritários serão vacinados nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Mangueira, Parque Andréa, Nova Cidade, Boa Esperança, Rio Vermelho, Viçosa, Boqueirão, Serra do Sambê, Rio do Ouro, Jacuba, Lavras, Colina, Sambê, Bela Vista, Clínica da Família, Praça Cruzeiro, Ipê, BNH, Cajueiro, Parque Indiano, Basílio, Mata, Catimbau, Rio Seco, Braçanã, Mineiros, Jacundá e Vertente, no horário das 9 às 16 horas.

Vale lembrar que o local de vacinação dos idosos residentes no Centro, Caixa D Água, Paineiras e locais que não possui unidade de ESF, será no Centro Pediátrico Municipal Dr. Almir Branco. Já nos bairros do interior de difícil acesso, a vacinação acontece de forma itinerante.



Lista de comorbidades: