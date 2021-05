Os secretários municipais Adalmir Cardoso (Educação) e Bernardo Oliveira (Esporte e Lazer) estiveram no Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 10:03 | Atualizado 07/05/2021 10:03

Rio Bonito - Os secretários municipais Adalmir Cardoso (Educação) e Bernardo Oliveira (Esporte e Lazer) estiveram nesta terça-feira (4) no Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com o objetivo de buscar oportunidades e projetos sociais que poderão ser implantados no município, e se aprofundar no Projeto “Transforma”, um Programa do Comitê Olímpico do Brasil de promoção dos Valores Olímpicos, que contribui para a formação integral do ser humano.

O conceito do Programa remete à ideia de transformação no sentido de mudança de atitudes, tanto no nível pessoal como no coletivo.

O Transforma, ao estimular a reflexão e a ação de toda a comunidade escolar, visa influenciar positiva e duradouramente o clima e os resultados escolares. Inspirado nos ideais Olímpicos e adaptado à realidade brasileira, o Transforma oferece informação e apoio para que as escolas criem novas maneiras de ensinar Valores e desenvolve habilidades socioemocionais importantes para a educação integral.

Os cursos do Transforma desenvolve nos docentes uma forma lúdica e divertida de levar os pilares olímpicos para sala de aula, tornando uma abordagem interessante e trabalhada, de maneira interdisciplinar, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O encontro foi acompanhado pela Diretora do Emphac, Wanduza Vasconcellos, e do Professor de Educação Física, Ciraldo Júnior.