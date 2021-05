Base do SAMU em Rio Bonito. Reprodução

As inscrições serão realizadas no site da prefeitura (www.riobonito.rj.gov.br), o resultado final será divulgado no dia 19/5. O candidato deve baixar e preencher a ficha de inscrição, que segue no link abaixo, assinar, digitalizar e enviar junto com a documentação exigida no edital, para o e-mail: Rio Bonito - Começou na última sexta-feira (07/05) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva e posterior contratação, para suprir carências do quadro de pessoal da rede de urgência e emergência do município, por tempo determinado, e atender às necessidades temporárias e de excepcional interesse público para consecução de suas ações e serviços, inclusive dos diversos programas e convênios firmados entre o Município e a União, para a operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e da atenção domiciliar. A contratação será pelo prazo de até 12 meses, podendo ser prorrogado. É fundamental que antes de fazer a inscrição, o candidato leia atentamente o edital.As inscrições serão realizadas no site da prefeitura (www.riobonito.rj.gov.br), o resultado final será divulgado no dia 19/5. O candidato deve baixar e preencher a ficha de inscrição, que segue no link abaixo, assinar, digitalizar e enviar junto com a documentação exigida no edital, para o e-mail: [email protected]

Estão sendo ofertadas vagas para profissionais dos níveis fundamental, médio e superior, como assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico geral, médico pediatra, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente operacional, auxiliares de saúde bucal, técnico de enfermagem condutor de motolância, técnico de enfermagem, técnico de informática, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, maqueiro e motorista de ambulância.



Requisitos necessários para a inscrição: Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do Art. 12 da Constituição Federal da República; ser estrangeiro (o candidato deverá apresentar a documentação legal de permanência e liberação legal para o exercício profissional); estar quites com as obrigações eleitorais; estar quites com as obrigações militares (sexo masculino); ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; possuir a qualificação mínima exigida para o exercício da função a que o candidato pleiteia, conforme disposto no anexo II, deste edital e ter disponibilidade de carga horária, conforme disposto no Anexo I, deste Edital;



Documentação – No ato da inscrição será obrigatório o envio dos seguintes documentos: Currículo profissional acompanhado de cópias de todos os títulos apresentados e da comprovação da experiência de trabalho informada, Cédula de identidade; CPF; Carteira de Trabalho (folha de rosto frente e verso e contratos); Inscrição PIS/PASEP; Foto 3 X 4; Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; Certificado de reservista ou de dispensa militar, quando for do sexo masculino; Comprovante de residência ou declaração de endereço; Diploma ou certificado de conclusão de escolaridade mínima exigida; Inscrição junto ao Conselho de Classe da Categoria, quando o cargo o exigir; Certificado de conclusão de cursos de aperfeiçoamento na área pretendida; Certidão de nascimento, casamento, união estável ou de divórcio; Certidão de nascimento dos dependentes menores de 21 anos de idade (em caso de filhos universitários com até 24 anos, comprovante de que está frequentando a universidade); Currículo atualizado e cópia dos comprovantes das atividades nele referidas; CPF dos dependentes e comprovante de residência.



CONFIRAM O EDITAL COMPLETO:



Processo Seletivo Urgência e Emergência:

https://drive.google.com/file/d/13n5c_o07ODLSJ0BjL6KS6Urrvy6hzEA_/view?usp=sharing



Ficha de inscrição:

https://drive.google.com/file/d/1lq2jC3gAR-RfiXaEry5Zg_CAo2kfIoP1/view?usp=sharing



ERRATA:

https://drive.google.com/file/d/1K_r7LDp3cTyVvdL8eyiu8JxaK-hJg2tY/view?usp=sharing