A vacina que está sendo administrada nesta fase para essas faixas é a Sinovac e será na proxima sexta-feira Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 14:29 | Atualizado 19/05/2021 14:31

Rio Bonito - A secretaria de Saúde vai aplicar a segunda dose da vacina Sinovac/Butantan nas pessoas que receberam a primeira dose até o dia 12 de abril.

A vacinação acontece na próxima sexta-feira, dia 21 de maio, no Motorista Futebol Clube, no Centro, e no Ambulatório Municipal de Boa Esperança, no horário das 9 às 16 horas.

É obrigatório apresentar o comprovante do recebimento da primeira dose.

A prefeitura de Rio Bonito informa que as demais pessoas deverão aguardar a chegada de mais doses de vacina no município. Essas ações para vacinação dos grupos prioritários seguem um cronograma da vacinação e o controle de doses recebidas contra o Covid-19 que são destinadas ao município pelo Governo do Estado.