Solange Almeida além de estar inelegível é citada em mais de 200 processos - Foto: Rede social

Solange Almeida além de estar inelegível é citada em mais de 200 processosFoto: Rede social

Publicado 05/08/2024 17:20 | Atualizado 05/08/2024 17:25

Rio Bonito - A candidata à Prefeitura de Rio Bonito, Solange Almeida Pereira (AGIR), teve o registro de sua candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desse modo, Solange está inapta para disputar a prefeitura e, portanto, fora da corrida eleitoral.

Solange Almeida já foi prefeita do município por dois mandatos, no início dos anos 2000. Mesmo inelegível, anunciou a sua pré-candidata ao Executivo, nas eleições deste ano. Estando nesta situação, caso disputasse as eleições, seus votos não seriam válidos.

Além de estar inelegível, Solange Almeida é citada em mais de 200 processos. Uma de suas condenações, por exemplo, é por estar envolvida em um esquema de fraude em superfaturamento de compra de ambulâncias, e de diversos outros atos de improbidade administrativa.