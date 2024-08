Solange Almeida , Marcos Abraão e Uiltinho Delaroli na disputa pela prefeitura de Rio Bonito nas eleições dete ano - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 07/08/2024 08:00

Rio Bonito - Com uma diferença de apenas dois pontos percentuais, pesquisa eleitoral realizada pelo instituto Factum aponta Solange Almeida Pereira (AGIR) na liderança para a Prefeitura de Rio Bonito. Ela aparece com 16,4%, mas o segundo colocado, o ex-prefeito Marcos Abraão (União Brasil) tem 14,3%. Dentro da margem de erro, que é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos, trata-se de empate técnico entre os dois candidatos. O terceiro colocado, Último Delaroli (PL), tem 9,4%.

Apesar de estar em primeiro lugar, com empate técnico por conta da margem de erro, a candidata do AGIR teve o registro de sua candidatura impugnado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dessa forma, por enquanto Solange está inapta para disputar as eleições.

A Pesquisa Quantitativa Eleitoral foi realizada pelo Instituto Factum entre os dias 1º e 3 de agosto,sob o registro no TSE nº RJ 03198/2024. A margem de erro é de 4.5% pontos percentuais para mais ou para menos e 469 pessoas foram entrevistadas em 16 bairros da cidade. O nível de confiança da Pesquisa é de 95%.

Os resultados

Na intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado cita o candidato que votaria, sem a apresentação de nenhum nome, além da ex-prefeita Solange com 16,4%, do ex-prefeito Marcos Abraão com 14,3% e de Ultinho Delaroli, da família do prefeito de Itaboraí, mais quatro nomes foram citados (veja mais abaixo).

Já na pesquisa estimulada foram apresentados cinco nomes aos entrevistados. Solange tem 25,8% e Abraão tem 24,1%, ambos também com empate técnico dentro da margem de erro. Ultinho Delaroli aparece com 15%, Leandro Peixe (Republicanos) com 8,1%, Meco Contador (PV) com 1,1% e Ronen Antunes (PP) com 1,1%.

Rejeição ao atual prefeito

O atual prefeito, Leandro Peixe, aparece com a maior rejeição, de acordo com a pesquisa: 40,9%. Na sequência, Marcos Abraão tem 9% e está empatado tecnicamente com Uiltinho Delaroli, que tem 8,7%. Solange Almeida tem uma taxa de rejeição menor: 4,9%. Abaixo dela, só Meco Contador (1,3%) e Romen Antunes (1,3%).

Na avaliação ao atual governo, os números seguem o resultado da rejeição ao atual prefeito. Apenas 2,1% consideram ótimo. o bom soma 7,9%, 22,8% consideram regular, 15,1% dizem quem é ruim e para 49,1%, a atual gestão é péssima.

Abaixo, os números da pesquisa:

INTENÇÃO DE VOTOS / ESPONTÂNEA (aquela que o entrevistado não tem opções de candidatos para escolher):

Solange Almeida.....16,4%

Marcos Abraão.....14,3%

Uiltinho Delaroli.....9,4%

Leandro Peixe.....6,4%

Meco Contador.....1,1%

Ronen Antunes.....0,6%

Mandiocão.....0,4%

Brancos ou Nulos.....8,1%

Indecisos.....40,3%

Não Respondeu / Não Soube.....3%

INTENÇÃO DE VOTOS / ESTIMULADA (é aquela que o entrevistado tem opções de candidatos para escolher):

Solange Almeida.....25,8%

Marcos Abraão.....24,1%

Uiltinho Delaroli.....15%

Leandro Peixe.....8,1%

Meco Contador.....1,1%

Ronen Antunes.....1,1%

Brancos ou Nulos.....8,1%

Indecisos.....13,8%

Não Respondeu / Não Soube.....14 3%

REJEIÇÃO INDUZIDA E ÚNICA:

Leandro Peixe.....40,9%

]Marcos Abraão.....9%

Uiltinho Delaroli.....8,7%

Solange Almeida.....4,9%

Meco Contador.....1,3%

Ronen Antunes.....1,3%

Não Respondeu / Não Soube.....33,9%