Campanha em Rio Bonito: última pesquisa mostra quem está na frente - Arquivo MAIS

Campanha em Rio Bonito: última pesquisa mostra quem está na frenteArquivo MAIS

Publicado 02/09/2024 07:00 | Atualizado 02/09/2024 09:51

Rio Bonito - Pesquisa realizada entre 26 e 27 de agosto, registrada no TSE no número RJ-02034/2024 no município de Rio Bonito, aponta um crescimento de Uiltinho Delaroli (PL) nas intenções de voto. No voto estimulado, quando nomes de candidatos são apresentados, ele aparece com 25%, seguido por Solange Almeida (Agir), com 20%, e Marcos Abrahão (União Brasil), com 19%. A margem de erro estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Na espontânea, quando nenhum nome é apresentado, Solange, que enfrenta problemas paras registrar a candidatura, tem 19% e Marcos Abrahão e Uiltinho aparecem com 16%. A pesquisa também tem um cenário sem Solange, no voto estimulado. Neste critério, Uiltinho tem 32% contra 23% de Marcos Abrahão.

No índice de rejeição, ou seja, em quem o eleitor não votaria, o atual prefeito Leandro Peixe lidera com 31%, Marcos Abrahão tem 26%, Solange Almeida tem 22% e Uiltinho está com 14%. Sobre a administração, o atual prefeito tem a aprovação de 26% e 72% desaprovam a atual gestão.



Veja abaixo os números:



Pesquisa ESTIMULADA (é aquela que o entrevistado tem opções de candidatos para escolher):

UILTINHO DELAROLI.........25%

SOLANGE ALMEIDA...........20%

MARCOS ABRAHÃO...........19%

LEANDRO PEIXE...............12%

VINÍCIUS DIPLOMATA.........1%

BRANCO/NULO...................9%

NS/NR.............................14%



INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO – CENÁRIO SEM SOLANGE



UILTINHO DELAROLI..........32%

MARCOS ABRAHÃO............23%

LEANDRO PEIXE................15%

VINÍCIUS DIPLOMATA..........2%

NS/NR..............................28%



Pesquisa ESPONTÂNEA (aquela que o entrevistado não tem opções de candidatos para escolher):



SOLANGE ALMEIDA.............19%

MARCOS ABRAHÃO.............16%

UILTINHO DELAROLI...........16%

LEANDRO PEIXE...................8%

BRANCO/NULO...................12%

NS/NR...............................29%