Morre Leandro Peixe, ex-prefeito de Rio Bonito - Foto: Arquivo MAIS

Morre Leandro Peixe, ex-prefeito de Rio BonitoFoto: Arquivo MAIS

Publicado 13/11/2026 09:49 | Atualizado 13/11/2026 12:37

O município de Rio Bonito amanheceu de luto nesta sexta-feira (13) com a notícia da morte do ex-prefeito Leandro Pereira Netto, conhecido popularmente como Leandro Peixe , aos 51 anos. Empresário, ciclista e figura conhecida na política local, estava internado em um hospital na cidade do Rio de Janeiro, onde realizava tratamento contra um câncer no pâncreas.





Segundo informações de pessoas próximas, Leandro enfrentava a doença e estava em acompanhamento médico na capital fluminense. Durante o período de internação, estava realizando um procedimento cirúrgico e sofreu uma parada cardíaca e, apesar dos esforços médicos, não resistiu e morreu. LEIA MAIS: Prefeito de Rio Bonito fala com nossa redação Segundo informações de pessoas próximas, Leandro enfrentava a doença e estava em acompanhamento médico na capital fluminense. Durante o período de internação, estava realizando um procedimento cirúrgico e sofreu uma parada cardíaca e, apesar dos esforços médicos, não resistiu e morreu.

Vida pública

Leandro Peixe teve participação importante na vida pública de Rio Bonito, onde exerceu o cargo de prefeito entre 2020 e 2024. Ao longo de sua trajetória, também manteve atuação no setor empresarial. Muito conhecido no município devido a sua popular Auto Escola, Peixe também ficou conhecido por sua ligação com o ciclismo. Nas eleições mais recentes, voltou a disputar um cargo eletivo de Deputado e, mesmo não sendo eleito, manteve sua presença no cenário político da cidade.



Em reconhecimento à sua trajetória e em respeito aos serviços prestados à cidade, a Prefeitura Municipal de Rio Bonito decretou luto oficial de três dias. A medida representa uma homenagem à memória do ex-chefe do Executivo municipal e à sua contribuição para a história política da cidade.

Leandro Peixe era natural de São Gonçalo, mas foi em Rio Bonito que ele construiu sua trajetória profissional e política. Formado em Direito, E técnico em Mecânica. O empresário e político também era dono da mesma autoescola há 25 anos, que atualmente está sendo pelo irmão.



A morte de Leandro Peixe provoca comoção entre amigos, familiares, apoiadores e não apoiadores. Todos os moradores de Rio Bonito lamentam o seu falecimento precoce.

Na cidade, Leandro Peixe construiu sua trajetória pessoal, profissional, política e contruiu um grande ciclo de amizades.

Repercussão

Em grupos de wattapp da cidade munícipes lamentaram a morte do ex-prefeito. Amigos e famíliares estão inconformados pela morte precoce. Nas redes sociais da cidade nesta sexta-feira, só se fala nisso. Nas redes, sao homenagens das mais variadas a comoção começou quando a prefeitura anunciou tr~es dias de luto, pela sua morte. Vários relatos idênticos, ninguém sabia que o político estava doente, e no último pleito eleitoral fez campanha normalmente, o que surpreendeu a todos.

Ainda não há informações sobre o horário do velório e sepultamento.