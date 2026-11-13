Morre Leandro Peixe, ex-prefeito de Rio BonitoFoto: Arquivo MAIS
O município de Rio Bonito amanheceu de luto nesta sexta-feira (13) com a notícia da morte do ex-prefeito Leandro Pereira Netto, conhecido popularmente como Leandro Peixe, aos 51 anos. Empresário, ciclista e figura conhecida na política local, estava internado em um hospital na cidade do Rio de Janeiro, onde realizava tratamento contra um câncer no pâncreas.
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Segundo informações de pessoas próximas, Leandro enfrentava a doença e estava em acompanhamento médico na capital fluminense. Durante o período de internação, estava realizando um procedimento cirúrgico e sofreu uma parada cardíaca e, apesar dos esforços médicos, não resistiu e morreu.
Segundo informações de pessoas próximas, Leandro enfrentava a doença e estava em acompanhamento médico na capital fluminense. Durante o período de internação, estava realizando um procedimento cirúrgico e sofreu uma parada cardíaca e, apesar dos esforços médicos, não resistiu e morreu.
Vida pública
Leandro Peixe teve participação importante na vida pública de Rio Bonito, onde exerceu o cargo de prefeito entre 2020 e 2024. Ao longo de sua trajetória, também manteve atuação no setor empresarial. Muito conhecido no município devido a sua popular Auto Escola, Peixe também ficou conhecido por sua ligação com o ciclismo. Nas eleições mais recentes, voltou a disputar um cargo eletivo de Deputado e, mesmo não sendo eleito, manteve sua presença no cenário político da cidade.
Em reconhecimento à sua trajetória e em respeito aos serviços prestados à cidade, a Prefeitura Municipal de Rio Bonito decretou luto oficial de três dias. A medida representa uma homenagem à memória do ex-chefe do Executivo municipal e à sua contribuição para a história política da cidade.
Em reconhecimento à sua trajetória e em respeito aos serviços prestados à cidade, a Prefeitura Municipal de Rio Bonito decretou luto oficial de três dias. A medida representa uma homenagem à memória do ex-chefe do Executivo municipal e à sua contribuição para a história política da cidade.
Leandro Peixe era natural de São Gonçalo, mas foi em Rio Bonito que ele construiu sua trajetória profissional e política. Formado em Direito, E técnico em Mecânica. O empresário e político também era dono da mesma autoescola há 25 anos, que atualmente está sendo pelo irmão.
A morte de Leandro Peixe provoca comoção entre amigos, familiares, apoiadores e não apoiadores. Todos os moradores de Rio Bonito lamentam o seu falecimento precoce.
A morte de Leandro Peixe provoca comoção entre amigos, familiares, apoiadores e não apoiadores. Todos os moradores de Rio Bonito lamentam o seu falecimento precoce.
Na cidade, Leandro Peixe construiu sua trajetória pessoal, profissional, política e contruiu um grande ciclo de amizades.
Repercussão
Em grupos de wattapp da cidade munícipes lamentaram a morte do ex-prefeito. Amigos e famíliares estão inconformados pela morte precoce. Nas redes sociais da cidade nesta sexta-feira, só se fala nisso. Nas redes, sao homenagens das mais variadas a comoção começou quando a prefeitura anunciou tr~es dias de luto, pela sua morte. Vários relatos idênticos, ninguém sabia que o político estava doente, e no último pleito eleitoral fez campanha normalmente, o que surpreendeu a todos.
Ainda não há informações sobre o horário do velório e sepultamento.
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