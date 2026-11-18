Integrante do Primeiro Comando de Vitória estava foragido da Justiça e foi preso em Rio Bonito - Foto; Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Integrante do Primeiro Comando de Vitória estava foragido da Justiça e foi preso em Rio BonitoFoto; Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 18/11/2026 12:33

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam em Rio Bonito , nesta quarta-feira (18), um dos principais nomes do tráfico de drogas de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O criminoso foi encontrado no município, durante uma ação policial denominada Operação Última Conexão.

Apontado como integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV), o homem possui condenações que ultrapassam 40 anos de prisão por crimes de roubo, tráfico de drogas e associação criminosa. Mesmo permanecendo foragido, ele continuava, conforme as investigações, exercendo influência nas atividades da organização criminosa.

Liderança e articulação do tráfico

De acordo com informações levantadas pela Polícia Civil, o investigado desempenhava uma função estratégica na estrutura operacional da facção. Entre suas atribuições estaria a coordenação do transporte e da distribuição de entorpecentes e armamentos destinados a abastecer as atividades criminosas do grupo no Espírito Santo.

As investigações apontaram ainda que, mesmo distante de sua principal área de atuação, o suspeito continuava comandando ações relacionadas ao tráfico em Cachoeiro de Itapemirim.

Outro aspecto identificado durante as apurações foi a existência de conexões entre o Primeiro Comando de Vitória e organizações criminosas de outros estados, ampliando a articulação do grupo para além do território capixaba.

Facção possui ligação com o Comando Vermelho

Segundo as informações policiais, o PCV mantém aliança com o Comando Vermelho e está relacionado a diferentes modalidades de atividades criminosas. Entre elas estão o tráfico de drogas, a comercialização ilegal de armas, homicídios, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

O investigado é apontado pelas autoridades como uma das figuras importantes dessa estrutura, além de ser suspeito de envolvimento em diversos assassinatos e em outras ações ligadas ao comércio ilegal de entorpecentes.

Histórico inclui fuga e uso de documentos falsos

O histórico criminal do homem também registra episódios de fuga e tentativas de dificultar sua identificação pelas forças de segurança.

Em 2006, ele conseguiu escapar do sistema penitenciário do Espírito Santo durante uma fuga em massa ocorrida na unidade prisional Monte Líbano. Na ocasião, aproximadamente 40 detentos deixaram o presídio por meio de um túnel construído para viabilizar a evasão.

Anos depois, em 2015, durante outra prisão, o suspeito teria utilizado documentos falsificados para ocultar sua verdadeira identidade. A estratégia, segundo as informações da investigação, tinha como finalidade dificultar o reconhecimento e o trabalho das autoridades policiais.

Mais de 38 anos de pena ainda precisam ser cumpridos

Apesar das condenações que somam mais de quatro décadas de prisão, o criminoso ainda possui uma extensa pena a cumprir. Conforme a Polícia Civil, restam mais de 38 anos de reclusão.

A Operação Última Conexão, realizada nesta quarta-feira (18), teve como principal finalidade localizar e capturar o investigado, que permanecia foragido da Justiça.

Com a prisão em Rio Bonito, as forças de segurança conseguiram retirar de circulação um dos principais alvos ligados à estrutura do tráfico de drogas de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.