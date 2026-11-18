A atividade faz parte do Programa de Recuperação Ambiental da Mata Atlântica (PRAMA-RJ), que integra o programa Floresta Viva, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e tem execução do Instituto Onda Azul e conta com voluntáriosFoto: Divulgação Águas do Rio
Rio Bonito terá 100 mil mudas para recuperar Mata Atlântica
Projeto ambiental prevê reflorestamento de 58,57 hectares, proteção de nascentes e ações de educação ambiental no município
Rio Bonito está recebendo um importante projeto de recuperação ambiental voltado à preservação da Mata Atlântica e à proteção dos recursos hídricos. Com apoio da Águas do Rio e do Instituto Aegea, a iniciativa prevê o plantio de 100 mil mudas de árvores nativas e a recuperação de 58,57 hectares de áreas degradadas ao longo de cinco anos.
Uma das etapas do trabalho foi concluída nesta terça-feira (17), com o plantio de 2 mil mudas no Parque Natural Municipal da Jacuba. A atividade faz parte do Programa de Recuperação Ambiental da Mata Atlântica (PRAMA-RJ), que integra o programa Floresta Viva, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e tem execução do Instituto Onda Azul.
Voluntários participam do reflorestamento
A mobilização reuniu 45 participantes, entre profissionais do PRAMA, representantes das instituições patrocinadoras, lideranças comunitárias e estudantes da Escola Municipal Maria Ferreira.
Durante a atividade, foram plantadas mudas de 40 espécies características da Mata Atlântica, incluindo ipê-amarelo, canafístula, cutieira e pau-viola.
Além de recuperar a vegetação nativa, o projeto busca proteger nascentes e mananciais, melhorar as condições ambientais e favorecer a conservação dos ecossistemas responsáveis pela manutenção da qualidade e disponibilidade da água.
Recuperação florestal fortalece segurança hídrica
Caroline Lopes, gerente de Meio Ambiente da Águas do Rio, destacou que a recomposição da cobertura vegetal contribui para aumentar a infiltração da água no solo, proteger os mananciais e preservar o equilíbrio dos ecossistemas.
A representante ressaltou ainda a importância da localização do projeto, realizado próximo ao ponto de captação de água da concessionária no Rio Bacaxá.
O presidente do Instituto Aegea, Édison Carlos, também enfatizou que a preservação ambiental faz parte de uma política de sustentabilidade que acompanha as atividades do grupo em mais de 890 municípios brasileiros.
Segundo ele, iniciativas de reflorestamento ajudam a conservar as fontes de abastecimento e ampliam os benefícios das ações de saneamento.
Projeto terá novas áreas e atividades educativas
O trabalho de recuperação ambiental será ampliado para outros três locais de Rio Bonito: os parques naturais Três Coqueiros e Olívio Osório, além de uma área vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil.
O planejamento contempla ainda a implantação de um viveiro-escola, atividades de educação ambiental e contratação de trabalhadores da própria região, incentivando a geração de oportunidades e o desenvolvimento da economia local.
Iara Romano, engenheira florestal da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), destacou que a facilidade de acesso às áreas de reflorestamento favorece a execução das atividades e que a participação dos moradores fortalece o envolvimento da comunidade com a preservação ambiental.
Iniciativa reúne instituições públicas e privadas
O projeto Florestas do Rio I reúne sete iniciativas selecionadas por edital do BNDES para recuperar áreas estratégicas nas bacias do Guandu, da Baía de Guanabara e da Região dos Lagos.
A ação envolve o Instituto Aegea e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com gestão técnica e financeira do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). A Aegea e a Águas do Rio participam do Comitê Gestor, acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos.
Para Ricardo Farias, diretor do Instituto Onda Azul, a parceria com a Aegea representa uma contribuição estratégica para as transformações ambientais promovidas pelo PRAMA na região.
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
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