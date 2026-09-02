Audiência pública debateu problemas no fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água no município - Foto: Patrick Delcyr

Audiência pública debateu problemas no fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água no municípioFoto: Patrick Delcyr

Publicado 02/09/2026 21:21 | Atualizado 03/09/2026 01:16

Rio Claro - Em uma iniciativa inédita no município, a Câmara Municipal de Rio Claro realizou uma audiência pública que reuniu, no mesmo espaço, representantes do Procon Estadual, da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), da Light, da Rio+ Saneamento e da sociedade civil.

Realizada no Plenário Vereador Waldemiro Peres Gonçalves Neto, a audiência foi conduzida pelo vereador Nilsão, ao lado dos vereadores Thiaguinho e João do Gás, e teve como principal objetivo ouvir as demandas da população e buscar soluções para problemas relacionados aos serviços essenciais de energia elétrica e abastecimento de água.

O encontro contou com a presença do presidente do Procon Estadual, Dr. Marcelo Barbosa, do ouvidor do órgão, Dr. Fábio França, representantes da diretoria da Light e da Rio+ Saneamento, representantes da SEDCON e moradores de Rio Claro e Lídice.

Na abertura dos trabalhos, o vereador Nilsão destacou a preocupação do Legislativo com o grande número de reclamações recebidas dos moradores e ressaltou a importância de transformar as demandas da população em ações concretas.

“A população nos procura diariamente em busca de respostas. Nosso papel é abrir o diálogo, cobrar as concessionárias e buscar segurança e garantia de qualidade nos serviços prestados aos moradores de Rio Claro.”

Light anuncia investimentos e apresenta ações

Durante a audiência, a Light apresentou informações sobre as interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica na região.

Segundo a concessionária, aproximadamente 70% dos problemas relacionados à falta de energia estão associados à necessidade de poda de árvores. A empresa informou ainda que cerca de 8 mil podas já foram realizadas na região.

A Light também apresentou um plano de investimentos de aproximadamente R$ 91,2 milhões para os próximos seis anos, destinado à melhoria e modernização da infraestrutura de energia elétrica no município.

O fornecimento de energia foi especialmente debatido em razão dos impactos provocados pelas interrupções para moradores, comerciantes e produtores rurais.

O vereador Thiaguinho destacou que a energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento da atividade rural.

“O produtor rural precisa de energia para produzir. Precisamos construir uma parceria permanente com a concessionária para que os problemas sejam solucionados e a população tenha um serviço cada vez melhor.”

Rio+ Saneamento apresenta investimentos

As reclamações relacionadas ao abastecimento de água em Rio Claro e Lídice também tiveram espaço central na audiência.

O gerente-geral da Rio+ Saneamento, Fábio, acompanhado da equipe comercial da empresa, apresentou os investimentos realizados no município.

De acordo com os dados apresentados durante a audiência, foram aproximadamente R$ 6 milhões investidos nos últimos quatro anos, sendo cerca de R$ 2 milhões somente nos últimos 12 meses.

Os representantes da concessionária também ouviram diretamente as reclamações dos moradores e os questionamentos apresentados pelos vereadores.

Defesa do consumidor no centro do debate

A presença conjunta do Procon Estadual, SEDCON, concessionárias e sociedade civil permitiu que as reclamações fossem apresentadas diretamente aos responsáveis pelos serviços e aos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

A audiência reforçou a importância da participação da sociedade civil na fiscalização dos serviços públicos e na cobrança por melhorias.

Mais do que uma reunião, o encontro representou um canal direto entre o consumidor e as empresas responsáveis por serviços essenciais, permitindo que problemas históricos fossem colocados na mesa e que investimentos e ações fossem apresentados publicamente.

Compromisso com Rio Claro

A audiência pública marcou um momento importante para Rio Claro ao aproximar Poder Legislativo, órgãos de defesa do consumidor, concessionárias e população em torno de uma mesma mesa.

O compromisso agora é acompanhar os investimentos anunciados, fiscalizar a execução das medidas apresentadas e manter o diálogo aberto para que as demandas dos moradores de Rio Claro e Lídice sejam efetivamente solucionadas.

A defesa do consumidor começa quando a população é ouvida — e ganha força quando os responsáveis pelos serviços precisam prestar contas publicamente.