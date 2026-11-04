Saque Calamidade foi disponibilizado pela Caixa - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Saque Calamidade foi disponibilizado pela CaixaFoto: Joédson Alves/Agência Brasil

Publicado 04/11/2026 14:08





De acordo com a Caixa, a autorização contempla moradores de endereços identificados pela Defesa Civil municipal como áreas afetadas. Os trabalhadores que se enquadram nos critérios poderão solicitar a retirada dos valores até o dia 1º de fevereiro de 2027.



O saque permite a retirada de até R$ 6.220 por conta vinculada do FGTS, limitado ao saldo disponível. Para ter acesso ao benefício, é necessário possuir saldo na conta e não ter realizado outro saque pelo mesmo motivo em um intervalo inferior a 12 meses.



A solicitação não exige comparecimento a uma agência bancária. Pelo aplicativo, o trabalhador pode indicar uma conta da Caixa, incluindo a Poupança Digital Caixa Tem, ou de qualquer outra instituição financeira para receber o dinheiro. Não há cobrança de taxas para a transferência.

Os trabalhadores de Rio das Flores, no Centro-Sul Fluminense, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação começou nesta quarta-feira (4), em razão das tempestades que atingiram o município . O procedimento pode ser realizado de forma totalmente digital, por meio do aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal.De acordo com a Caixa, a autorização contempla moradores de endereços identificados pela Defesa Civil municipal como áreas afetadas. Os trabalhadores que se enquadram nos critérios poderão solicitar a retirada dos valores até o dia 1º de fevereiro de 2027.O saque permite a retirada de até R$ 6.220 por conta vinculada do FGTS, limitado ao saldo disponível. Para ter acesso ao benefício, é necessário possuir saldo na conta e não ter realizado outro saque pelo mesmo motivo em um intervalo inferior a 12 meses.A solicitação não exige comparecimento a uma agência bancária. Pelo aplicativo, o trabalhador pode indicar uma conta da Caixa, incluindo a Poupança Digital Caixa Tem, ou de qualquer outra instituição financeira para receber o dinheiro. Não há cobrança de taxas para a transferência.

Como solicitar o benefício



O pedido deve ser realizado pelo aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS. Após acessar a plataforma com os dados de cadastro, o trabalhador deve selecionar a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou acessar o menu “Saques” e, em seguida, clicar em “Solicitar saque”.



Na sequência, é necessário escolher a modalidade “Calamidade pública”, informar o nome de Rio das Flores e selecionar o município na lista apresentada. O sistema solicitará o preenchimento do CEP e do número da residência, além do envio da documentação exigida.



Entre os documentos necessários estão uma foto de um documento de identificação, que pode ser RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte, e uma selfie do trabalhador segurando o documento de identidade.



Também é preciso apresentar um comprovante de residência em nome do solicitante, emitido até 120 dias antes da decretação da situação de calamidade. São aceitos documentos como contas de energia elétrica, água, telefone, gás, internet e televisão, além de faturas de cartão de crédito.

Documentos para quem não possui comprovante de residência