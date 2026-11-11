Ruas de Rio das Flores ficaram submersas após alagamentoFoto: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com o documento, o valor será transferido em parcela única e deverá ser utilizado exclusivamente em ações de Proteção e Defesa Civil relacionadas ao desastre. A Prefeitura terá prazo de 180 dias, a partir da publicação da portaria, para executar as medidas previstas.
A liberação ocorre após o reconhecimento federal da situação de emergência no município, publicado pelo MIDR. Com isso, Rio das Flores ficou habilitado a solicitar recursos da União para atender às necessidades decorrentes do desastre.
Temporal provocou alagamentos e destruiu ponte
Um dos pontos mais afetados foi a região do córrego Manuel Pereira, que transbordou após o aumento do nível da água. Durante o temporal, o curso d'água chegou a 3,72 metros, acima da marca considerada normal, de 2,95 metros.
No bairro Saudade, uma ponte localizada em uma estrada vicinal foi destruída pela força da correnteza. A estrutura fazia a ligação entre uma área rural e a região urbana, prejudicando o deslocamento de moradores.
O temporal também atingiu imóveis e provocou perdas de móveis e outros pertences de famílias. Diante dos estragos, a Prefeitura decretou situação de emergência, classificada como Desastre Nível II, permitindo a adoção de medidas administrativas excepcionais para atender a população e iniciar a recuperação das áreas afetadas.
Recursos dependem de planejamento e prestação de contas
A portaria estabelece que os recursos devem ser aplicados nas medidas de resposta ao desastre. Ao término do prazo de execução, o município também deverá apresentar a prestação de contas final, conforme as regras federais.
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