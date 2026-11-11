Ruas de Rio das Flores ficaram submersas após alagamento - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ruas de Rio das Flores ficaram submersas após alagamentoFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/11/2026 14:20

O município de Rio das Flores, no Sul Fluminense, receberá R$ 190.673 do Governo Federal para ações de resposta aos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em outubro. O repasse foi autorizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).





De acordo com o documento, o valor será transferido em parcela única e deverá ser utilizado exclusivamente em ações de Proteção e Defesa Civil relacionadas ao desastre. A Prefeitura terá prazo de 180 dias, a partir da publicação da portaria, para executar as medidas previstas.



A liberação ocorre após o reconhecimento federal da situação de emergência no município, publicado pelo MIDR. Com isso, Rio das Flores ficou habilitado a solicitar recursos da União para atender às necessidades decorrentes do desastre. LEIA MAIS: Trabalhadores de Rio das Flores podem solicitar Saque Calamidade De acordo com o documento, o valor será transferido em parcela única e deverá ser utilizado exclusivamente em ações de Proteção e Defesa Civil relacionadas ao desastre. A Prefeitura terá prazo de 180 dias, a partir da publicação da portaria, para executar as medidas previstas.A liberação ocorre após o reconhecimento federal da situação de emergência no município, publicado pelo MIDR. Com isso, Rio das Flores ficou habilitado a solicitar recursos da União para atender às necessidades decorrentes do desastre.

Temporal provocou alagamentos e destruiu ponte

A chuva que motivou o decreto municipal de emergência atingiu Rio das Flores na noite de 6 de outubro, provocando alagamentos, invasão de residências e danos em diferentes localidades. O volume de água também comprometeu estruturas de infraestrutura urbana e rural.



Um dos pontos mais afetados foi a região do córrego Manuel Pereira, que transbordou após o aumento do nível da água. Durante o temporal, o curso d'água chegou a 3,72 metros, acima da marca considerada normal, de 2,95 metros.



No bairro Saudade, uma ponte localizada em uma estrada vicinal foi destruída pela força da correnteza. A estrutura fazia a ligação entre uma área rural e a região urbana, prejudicando o deslocamento de moradores.



O temporal também atingiu imóveis e provocou perdas de móveis e outros pertences de famílias. Diante dos estragos, a Prefeitura decretou situação de emergência, classificada como Desastre Nível II, permitindo a adoção de medidas administrativas excepcionais para atender a população e iniciar a recuperação das áreas afetadas.

Recursos dependem de planejamento e prestação de contas



A transferência foi autorizada com base em solicitação apresentada pelo município por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Nesse procedimento, as prefeituras encaminham planos de trabalho à Defesa Civil Nacional, que avalia as metas e os valores necessários para a execução das ações.



A portaria estabelece que os recursos devem ser aplicados nas medidas de resposta ao desastre. Ao término do prazo de execução, o município também deverá apresentar a prestação de contas final, conforme as regras federais.



