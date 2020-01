Rio das Ostras amplia ações na Atenção Básica de Saúde em 2020

Rio das Ostras - No decorrer do último ano, Rio das Ostras realizou ações importantes na área da Saúde, principalmente na Atenção Básica, e gradativamente, a Administração Municipal vem conquistando melhorias para a população. Uma das grandes conquistas de 2019 foi a ampliação de cobertura da Estratégia de Saúde da Família – ESF. Junto a isso, foi realizado o Processo Seletivo para Agentes Comunitários de Saúde com mais de 100 profissionais efetivados.



Este ano, o trabalho continua para garantir melhorias na Saúde e as ações estão sendo ampliadas. Previsto para 2020 está a instalação do Núcleo de Distribuição de Medicamentos do Estado, que funcionará no Posto de Saúde Dona Edmeia, em Nova Esperança. Outra meta é reativar junto ao Ministério da Saúde as obras de Unidades Básicas de Saúde, nas localidades de Nova Cidade, Chácara Mariléa e Verdes Mares.



Também será ampliada a vacinação em mais duas unidades – Clínica da Família e no Posto de Saúde de Cláudio Ribeiro. A projeção é de 100% das Unidades Básicas de Saúde, com serviços de vacinação em 2020, totalizando 16 postos.



A Administração Municipal está finalizando ainda as obras das novas instalações da Secretaria de Saúde, no Jardim Campomar, onde serão centralizados vários serviços de Saúde. Em andamento, também está a aquisição de mais 25 carros para atender a Secretaria. Ano passado, a Secretaria recebeu três carros novos, sendo um para a Atenção Básica e dois para a Vigilância em Saúde.



Segundo a secretária de Saúde de Rio das Ostras, Jane Blanco Teixeira, ano passado houve a expansão da cobertura da ESF de 27% para 76% (ou seja, 300% de aumento) e em 2020 a meta é atingir de 90 a 100% de cobertura.



“A Saúde de Rio das Ostras passa por um momento de reconstrução da Atenção Primária de Saúde e reorganização da Rede Especializada. Com o Concurso Público, conseguiremos complementar o quadro de profissionais da Saúde, tanto para a rede básica quanto para a especializada. Nosso objetivo é ter a Saúde com melhores condições de atendimento, mais eficiência e humanização para os munícipes como também para os nossos servidores”, pontuou Dra. Jane.



Entre outras conquistas de 2019, o Município inaugurou o Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente e mais dois ambulatórios de amamentação. Também houve a ampliação dos horários de atendimento do Centro de Reabilitação, Centro de Saúde Extensão do Bosque e COGA – Coordenadoria de Gestão, Avaliação e Auditoria.