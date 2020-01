Rio das Ostras amplia número de Guarda-Vidas nas praias

Rio das Ostras - A Administração Municipal de Rio das Ostras vem investindo na segurança de moradores e turistas, principalmente neste período de alta temporada. O Município ampliou o número de guarda-vidas nas praias para torná-las mais seguras.Dezesseis candidatos aprovados já começaram a tomar posse para atuar nas praias do Município. Com o grande crescimento populacional nos últimos anos, a grande extensão das praias e com a chegada do verão, os moradores e turistas passam a desfrutar da beleza das praias aumentando a necessidade de guarda-vidas. Eles são essenciais para orientação e resgate nos casos de afogamento.Com a contratação temporária dos novos guarda-vidas, Rio das Ostras passará a contar na alta temporada com 28 profissionais.O Processo Seletivo Público Simplificado consistiu em duas etapas. A primeira pela análise de currículos, títulos e experiência profissional, etapa classificatória. Já na segunda etapa, os candidatos passaram pela prova prática que foi eliminatória.O resultado do Processo foi publicado no Jornal Oficial do Município de Rio das Ostras, edição 1121, de 8 de janeiro de 2020 que pode ser conferido no endereço eletrônico https://www.riodasostras.rj.gov.br/jornal-oficial