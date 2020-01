'Tempo, Presente' é a nova exposição da Casa de Cultura de Rio das Ostras

Rio das Ostras - Quem está passando as férias de janeiro em Rio das Ostras tem a oportunidade de conhecer a Casa de Cultura Bento Costa Junior, no Centro, e apreciar a primeira exposição de 2020 da Unidade, que será lançada nesta terça-feira, às 18h. “Tempo, presente” fica até 31 de janeiro. A entrada é franca.



A Exposição “Tempo, presente” apresenta os resultados das pesquisas artísticas desenvolvidas pelos alunos do curso “Arte contemporânea, teoria e prática”, oferecido gratuitamente à população pela Fundação Rio das Ostras de Cultura e ministrado na Casa de Cultura Bento Costa Junior pela professora Giovana Agostini.



Entre as obras, o público vai encontrar pinturas, esculturas e objeto que refletem a linguagem própria de cada artista, desenvolvida como aluno do curso. O tempo no sujeito presente, que permeia as obras dos 12 artistas e traz unidades à exposição.



“Durante seis meses, os alunos desenvolveram vários exercícios e entraram em contato com a história da arte moderna e contemporânea, assim como assistiram muitos vídeos dos processos de criação de artistas contemporâneos consagrados, como a Rosana Paulino, Ernesto Neto e Adriana Varejão. O principal objetivo do curso foi desenvolver nos alunos sua linguagem visual própria”, disse Giovana Agostini, curadora da exposição.



A exposição também tem a curadoria de Rodrigo Pontes.



A Casa de Cultura Bento Costa Junior está localizada na Rua Dr. Bento Costa Júnior, nº 70, Centro. Próximo à Praça São Pedro.



Horário da Casa de Cultura: Segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, das 13h às 18h.