Sectran apresenta ações de 2019 e novos projetos para 2020 em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Com 230,6 km² e 150.674 habitantes, segundo a estimativa mais recente do IBGE de 2010, o município de Rio das Ostras avança em infraestrutura, negócios e também como destino turístico. Para atender o acelerado crescimento do município, a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana (Sectran) têm realizado estudos, projetos e ações que desafogam o trânsito e proporcionam mais qualidade de vida à população.



Em entrevista exclusiva ao Portal O Dia, Marcus Rezende, secretário da Sectran apresentou as principais ações realizadas em 2019, sendo elas: a comemoração do Dia do Ciclista que orientou ciclistas e motoristas sobre o compartilhamento dos 2 modais no trânsito e contou com mais de 250 participantes; o Dia Mundial Sem Carro, que possibilitou uma reflexão sobre o uso excessivo desse veículo e as consequências no meio ambiente; a ampliação dos cruzamentos semafóricos que garantiu melhor acesso aos bairros Nova Esperança, Ancora, Palmital e loteamento Maria Turi; a revitalização da sinalização viária em 12 pontos da cidade; e a criação de vagas especiais para deficientes e idosos.



O QUE ESPERAR PARA 2020: O primeira ação da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana neste ano é a realização da licitação para o novo sistema de transportes no município, que acontece no próximo dia 3 de fevereiro. A medida cumpre uma determinação judicial do Ministério Público, de 2016, a fim de garantir um processo democrático e transparente, além de proporcionar melhorias no atendimento à população, já que alguns dos critérios para a empresa assumir o contrato é oferecer carros com no máximo 8 anos de uso e com 100% da frota adaptada, de acordo com as Leis Municipais 2302/18 e 2076/18.



Ainda de acordo com Marcus Rezende, à frente da Sectran, a prioridade para 2020 é tornar a mobilidade mais justa e igualitária, começando pelas rampas e sinalização que precisam ser instaladas em parceria com a Secretaria de Obras.



“Começaremos o trabalho de inclusão pelas sedes dos órgãos municipais que precisam ser adequadas. O primeiro local será o Centro de Reabilitação, que deve estar preparado para atender esses pacientes até o 1º trimestre deste ano”, pontuou Marcus. Acrescentando que, “após adaptar esses prédios, passaremos para as calçadas, pistas, ruas e rodovias, nossa meta é tornar Rio das Ostras uma cidade mais democrática”, finalizou.



A modernização do Parque Semafórico - que inclui a substituição de todos os semáforos da cidade - para novos equipamentos que analisam o tempo necessário de se manter no “pare” e “siga”, de acordo com o movimento real e o sistema de Estacionamento Rotativo são grandes projetos que já aguardam cotações de processos licitatórios.



Além disso, o Cerco Eletrônico, que contará com aproximadamente 170 câmeras espalhadas pelo município, auxiliará na fiscalização e segurança dos transeuntes, como por exemplo, flagras de avanço de sinais e de velocidade permitida, infrações que mais causam acidentes atualmente na região. Este, já encontra-se com licitação em andamento, segundo a prefeitura.