Fundação credencia pareceristas para projetos Artísticos e Culturais de Rio das Ostras

Rio das Ostras - Rio das Ostras lançou o edital que dispõe sobre o credenciamento de pareceristas de projetos desenvolvidos pela Fundação Rio das Ostras de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura de Rio das Ostras.

As inscrições começam no dia 18 de janeiro por meio do site www.riodasostras.rj.gov.br/pareceristasdafroc . Serão selecionadas pessoas jurídicas, maiores de 18 anos, que não residam em Rio das Ostras, para exercerem atividades de análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais e artísticos inscritos em Editais do Programa Municipal de Fomento a Cultura.Os inscritos devem comprovar conhecimento técnico, notório saber ou formação em pelo menos uma das seguintes áreas: Arquivos Independentes; Artes Plásticas; Artesanato; Audiovisual; Bibliotecas Independentes; Centros Culturais Independentes; Cinema; Circo; Cultura de Matrizes Africanas; Cultura LGBT; Cultura Popular; Cultura Urbana; Dança; Design de Moda; Design; Espaços Culturais Independentes; Espaços de Memória; Fotografia; Gastronomia; Literatura; Música; Novas Mídias; Patrimônio Cultural Material e Imaterial; Pesquisa e Documentação; Séries de Televisão; Teatro; Vídeo e Web Séries.Não podem atuar como pareceristas servidores ou pessoas que tenham relação de parentesco com servidores da Fundação de Cultura e da Prefeitura de Rio das Ostras ou, ainda, algum vínculo empregatício direto ou indireto com essas instituições, bem como não residir em Rio das Ostras.Para fazer a inscrição são necessários, entre outros, os seguintes requisitos: ter, no mínimo, três anos de experiência comprovada na área cultural pleiteada; haver cursado, pelo menos, o Ensino Médio completo; conhecimento da Lei de Fomento Municipal à Cultura 2051/2017 e Decreto nº 2122/2019 – Programa Municipal de Fomento à Cultura – PMFC/RO; capacidade de redigir textos com impessoalidade, clareza e concisão; domínio do planejamento, administração e execução de projetos culturais; experiência em elaboração e avaliação de orçamento de projetos culturais; domínio das ferramentas de planilha de cálculo e editor de texto; habilidade em trabalhar com sistemas online; ser MEI – Microempreendedor Individual.O edital nº 002/2020 pode ser consultado na íntegra por meio do site da Prefeitura de Rio das Ostras no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/1122.pdf