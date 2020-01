Novos guarda-vidas realizam capacitação para atuar no Verão em Rio das Ostras

Rio das Ostras - A Administração Municipal de Rio das Ostras investe para tornar as praias do Município mais seguras. Por isso, na última terça-feira, os recém guarda-vidas contratados receberam a capacitação para aprender técnicas de Prevenção do Afogamento e Salvamento, realizada na areia da Praia de Costazul, próximo a Lagoa do Iriry.



Na qualificação, os guarda-vidas aprenderam sobre a importância da prevenção, da identificação na areia dos possíveis afogados, do oferecimento de flutuabilidade, remoção dos afogados para uma área seca e segura e o suporte básico de vida.



Os profissionais puderam tirar dúvidas e aprender as técnicas de forma teórica e também prática de todo o conhecimento adquirido. Foram abordadas as questões de reanimação cardiopulmonar, a maneira adequada de realizar uma massagem cardíaca eficiente, ventilação da vítima e as melhores formas de transportar os afogados.



O professor e instrutor do Corpo de Bombeiros, Osnir Guaiano, contou que os guarda-vidas de Rio das Ostras estão capacitados e habilitados para tornar o lazer na praia mais seguro.



“ Fui convidado pelo Rangel para compartilhar conhecimentos com os guarda-vidas da Cidade. Tivemos a oportunidade de tratar, detalhadamente, sobre a cadeia de sobrevivência do afogamento. Eles puderam aprender o passo a passo das técnicas e as praticaram. A prevenção é o grande segredo da atualidade, quem faz mais prevenção, faz menos socorros e resgates”, destacou o professor.



Para o subtenente Rangel Rodrigues, coordenador do Centro de Defesa Ambiental, a qualificação traz mais conhecimento para os novos contratados prestarem melhores serviços nas praias.



“A instrução para os novos contratados é primordial para atuarem com eficiência. Ampliamos o número de postos para atender o aumento de pessoas nas praias, eles estarão nos postos preparados para atuarem no Mar do Norte, Lagoa Salgada em Itapebussus, Praia de Costazul, próximo a Lagoa do Iriry, Praias do Abricó e do Bosque. A preocupação da nossa Administração Municipal é de não perder vidas em nosso Município”, ressaltou Rangel.