Rio das Ostras lança Concurso de Fotografias Amadoras

Rio das Ostras - Com o objetivo de fomentar e valorizar a produção fotográfica amadora e aumentar o acervo de imagens da Cidade, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, lançou o Edital do 1º Concurso de Fotografia Amadoras – Rio das Ostras 28 anos.A iniciativa já faz parte da programação do 28º aniversário de Rio das Ostras, que será comemorado em 10 de abril. Não precisa de inscrição. A forma de participação será por meio de postagens das fotografias no Instagram pessoal, usando a hashtag #riodasostras28anos.Poderão participar do concurso os cidadãos moradores e não moradores, e estudantes de Rio das Ostras, da rede pública e particular. O concurso será dividido em três categorias: Cidadão Morador, para residente na Cidade, com idade acima de 18 anos, que deverão usar a #souriodasostras28anos; Cidadão Visitantes, para quem não reside em Rio das Ostras, com idade acima de 18 anos, que deverão usar a #visitoriodasostras28anos; e Estudante, para estudantes de Rio das Ostras, com idade acima de 16 anos, que deverão usar a #estudoriodasostras28anos.Estarão concorrendo todas as fotografias postadas em perfis abertos do Instagram no período de 8h do dia 17 de fevereiro, até 23h59 do dia 5 de março, com a devida hashtag do concurso. O concorrente também terá que seguir o perfil da Prefeitura de Rio das Ostras – @riodasostrasgov.As 10 melhores fotografias de cada categoria participarão da Exposição Fotográfica em Comemoração aos 28 Anos de Rio das Ostras, que acontecerá a partir do dia 10 de abril de 2020.O Edital do concurso foi publicado no último dia 8 de Janeiro, no Jornal Oficial nº 1121, nas páginas 10 e 11, disponível no www.riodasostras.rj.gov.br