Município inicia mais uma Campanha de Vacinação contra o Sarampo

Rio das Ostras - Rio das Ostras iniciou esta semana mais uma Campanha de Intensificação de Vacinação contra o Sarampo, que segue determinação junto à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Desta vez, deverão ser imunizados crianças e adultos, de seis meses a 49 anos de idade. A campanha seletiva, que ganhou o nome “Rio sem Sarampo”, tem o objetivo de implementar medidas emergenciais para contenção do avanço da doença.



Em Rio das Ostras, os Postos de Saúde seguem a campanha nos seus horários de rotina de vacinação, sendo que agora a cobertura foi ampliada e mais duas unidades terão atendimento vacinal: o Posto de Saúde – ESF de Cláudio Ribeiro, que iniciou a imunização nesta quarta-feira, dia 15, e também a Clínica da Família, no Âncora, que começará a fazer a vacinação de rotina e da campanha a partir da próxima quarta-feira, dia 22 de janeiro.



No dia primeiro de fevereiro será realizado o Dia D de Vacinação contra o Sarampo, das 8h às 17h. Estarão em atendimento os Postos de Saúde de Cidade Praiana, Recanto, Operário, Nova Cidade, Jardim Mariléa, Âncora, Cláudio Ribeiro, Mar do Norte, Rocha Leão, Cantagalo, Dona Edméia (Casa da Vacinação) e Clínica da Família.



Considerando o cenário epidemiológico do sarampo no Estado, hoje contabilizado 375 casos confirmados da doença entre janeiro de 2019 até 12 de janeiro deste ano, distribuídos em 18 municípios em diferentes regiões administrativas de saúde, veio a necessidade de reforçar essa campanha contra o sarampo, a fim de captar crianças e adultos ainda não vacinados ou que não completaram o esquema vacinal.