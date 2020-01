Sesc Verão Rio das Ostras supera sucesso do ano passado

Rio das Ostras - Esporte, cultura, lazer, bem-estar e qualidade de vida, esses são os objetivos do Sesc Verão 2020 que vem sacudindo a região desde o dia 4 de janeiro e segue até 16 de fevereiro, em Rio das Ostras. O projeto promove intensa programação gratuita com diversas atividades voltadas a toda a família, incluindo modalidades esportivas, ações de assistência social, saúde e shows musicais.

Segundo dados da prefeitura, nos dois primeiros fins de semana de evento, foram realizados cerca de 300 mil atendimentos nas atividades: massagens, brinquedos e clínicas esportivas. Os shows, no mesmo período, reuniram média de 38 mil pessoas. Sendo 48 mil no show de Paulo Ricardo, 40 mil no dia de Fundo de Quintal, e 25 mil na apresentação da banda Onze:20.



Com impacto positivo no município, desde sua primeira edição, no ano passado, o Sesc Verão envolve cerca de 400 pessoas direta e indiretamente em sua produção. Com isso, o turismo segue animado e confiante, pois o impacto na economia local é benéfico para todos, como comércios, pousadas, bares e restaurantes.

A hotelaria agradece, já que além de divertir a população, as atividades atraem turistas e fazem aqueles que já estavam na cidade desde a virada do ano, prolongarem o passeio. De acordo com a prefeitura, a taxa de ocupação desta semana é de 70%, maior do que o ano passado, neste mesmo período.

Para Rose, empresária da gastronomia, como o próprio nome diz, o projeto é a cara do verão e representa alegria em família. “É bonito ver as pessoas se relacionando no ‘real’, esquecendo um pouco as redes sociais e se divertindo com seus amigos, pais brincando com seus filhos, além de claro, gerar oportunidades para pequenos e grandes negócios”, comentou Rose, que é proprietária da rede de lanchonetes Aprisco, presente no Espaço Gourmet.

A grande novidade desta edição, foi estender a programação para a Praia do Bosque, que têm atividades especiais para idosos e pessoas com deficiência.



Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, o Sesc Verão é fundamental para o sucesso da estação na cidade.



“O evento amplia nossa oferta de entretenimento, divulga nossa cultura, dá a oportunidade aos nossos jovens e atletas a ter contato com os melhores nomes do esporte brasileiro, e consequentemente atrai mais turistas. A taxa de ocupação hoteleira vem crescendo a cada ano, em relação aos verões sem o projeto do Sesc RJ (antes de 2019), também movimenta a nossa gastronomia e todas as prestações de serviços turísticos. Isso gera emprego e renda”, comentou a secretária.



Já pensando em 2021, Aurora disse que se depender da prefeitura de Rio das Ostras, a cidade estará sempre aberta para receber todos os projetos do Sesc RJ. “Essa é uma parceria de sucesso, assim que terminarmos a edição 2020, iniciaremos a negociação para o próximo ano”, pontuou.



PROGRAMAÇÃO – Neste final de semana o Projeto Sesc Verão trouxe o número 1 do mundo no beach tênis, Alessandro Calbucci, e o hexacampeão mundial de skate, Sandro Dias, o “Mineirinho”, que compartilharam dicas e histórias marcantes da carreira.

Os shows ficaram por conta do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaii e Leoni, ex-integrante das bandas Heróis da Resistência e Kid Abelha, e artistas locais. Tudo isso de graça, nas praias de Costazul e Bosque.



O projeto Sesc Verão em Rio das Ostras é realizado pelo Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e Sindicomércio, e conta com o apoio do Governo do Estado do Rio e Sebrae.