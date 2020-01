Botinho reúne centenas de participantes na Praia do Bosque

Rio das Ostras - Praia cheia, com centenas de crianças, jovens e adultos animados para mais uma edição do Projeto Botinho. A abertura oficial aconteceu nesta segunda, dia 20, às 9h, na Praia do Bosque. Este ano, o projeto realizado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e Sesc Rio, atuando como correalizador, conta com 580 participantes, divididos em várias categorias.



No seu pronunciamento, o prefeito Marcelino Borba ressaltou a importância do projeto, enfatizando as riquezas naturais da Cidade. “Em nossa gestão, o esporte se destaca pela importância que tem, principalmente porque o mar é um de nossos principais atrativos”, comentou o prefeito.



Representando o Corpo de Bombeiros, o Capitão Ricardo Júnior, comandante do Destacamento de Rio das Ostras destacou a importância do Botinho. “Muitos pais não sabem, mas a mortalidade infantil por afogamentos é muito alta. Esse projeto é importante e contribui para reduzir esse índice”, comentou.



O Sesc Rio esteve representado pela responsável por seu Setor de Assistência, Flávia Mazetti, que também enalteceu a parceria com o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Rio das Ostras. “Iniciativas assim como Botinho precisam ser amplamente desenvolvidas”, enfatizou Flávia.



Para Marcela de Abreu, mãe do Bernardo, de 7 anos, ações assim são fundamentais, principalmente durante o período de férias escolares. “Incentivei meu filho a participar do Projeto uma vez que nesse período a criança quer estar em grupo e com outros da mesma idade. Esse espaço aqui é ótimo para isso”, comentou.



Marcela Sarzedas, que é mãe do Heitor, de 8 anos, acredita que o projeto proporciona mais disciplina aos participantes, pois eles são instruídos também sobre os perigos do mar. “Estamos muitos felizes pela possibilidade de nossos filhos participarem do Botinho”, destacou Marcela.