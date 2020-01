Agentes Comunitários de Saúde recebem capacitação sobre violência doméstica

Rio das Ostras - As secretarias de Saúde e Bem-Estar Social de Rio das Ostras uniram forças para a prevenção da violência doméstica contra a mulher. Na tarde desta terça, dia 21, 30 Agentes Comunitário de Saúde (ACS) estiveram no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), em Costazul, para uma capacitação. O evento também teve o objetivo de apresentar a Unidade que atende às vítimas de violência.



No início do encontro foi exibido o curta “Acorda, Raimundo”, que retrata um universo invertido de papéis tradicionais na sociedade com ênfase ao cotidiano de milhões de mulheres que vivem sob o julgo do machismo e das mais diferentes violências domésticas. O filme abriu a seguinte reflexão: e se as mulheres saíssem para o trabalho enquanto os homens cuidassem dos afazeres domésticos?



Em seguida, os participantes foram apresentados às ações desenvolvidas pelo Ceam. A Unidade, administrada pela Secretaria de Bem-Estar Social, oferta acolhimento e acompanhamento interdisciplinar: social, psicológico e orientação jurídica às mulheres em situação de violência doméstica e de gênero.



“Precisamos unir forças para dar apoio as mulheres que passam por qualquer situação de violência dentro do ambiente familiar. Por isso a importância de trazer estes profissionais da Saúde, que fazem um trabalho direto com a população e podem apresentar as ações gratuitas do Ceam para quem precisar”, contou Rosinete Costa, diretora do Ceam.



“Os ACS estão dentro das comunidades, moram lá. Os habitantes acabam relatando situações de violência para eles, que podem orientar para onde ir para se proteger”, disse Soraya Neves, coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).



SESC VERÃO – A partir da próxima sexta, a equipe do Ceam estará atuando dentro do Sesc Verão 2020, na mesma tenda onde distribuirão as pulseiras de identificação infantil. O objetivo é divulgar a unidade para a população e turistas.



CEAM – O Centro Especializado de Atendimento à Mulher também desenvolve atividades e ações como palestras, cursos, capacitações e oficinas, visando o fortalecimento e o resgate da cidadania das mulheres vítimas de violência.