Rio das Ostras promove Feira de Adoção Animal nesta sexta

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras promove nesta sexta, mais uma edição da Feira de Adoção Animal na Praça José Pereira Câmara, no Centro. O evento acontece das 10h às 16h.



A feira é promovida pelo Programa de Saúde e Bem-Estar Animal (PSA) da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca do Município. Se chover, a Secretaria informa que não haverá a Feira de Adoção Animal.



DOCUMENTOS – Os interessados em adotar cães ou gatos vacinados, vermifugados e saudáveis devem comparecer ao local levando carteira de identidade e um comprovante de residência.



Ao adotar um animal, é necessário assinar também um termo de responsabilidade. Os cães e gatos são castrados, com exceção dos filhotes, mas esses seguem para o novo lar com a data da cirurgia de esterilização agendada.



INFORMAÇÕES – Outras informações sobre a Feira de Adoção e o Programa podem ser obtidas pelo telefone: (22) 2771-2351.