Rio das Ostras promove Roda de Conversa "Cidades Inclusivas para Mulheres"

Rio das Ostras - A Comissão Temporária de Equidade de Gênero do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RJ) realizou nesta quinta-feira, a Roda de Conversa “Cidades Inclusivas para Mulheres”. O evento, aberto ao público, aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Rio das Ostras, localizado na Rua Guanabara, 3603, na Extensão do Bosque.



A abertura do evento foi realizada pela arquiteta e urbanista Nadir Moreira, Coordenadora da Comissão de Equidade de Gênero no CAU/RJ, que abordou o tema “O Espaço da Mulher na História”.



Dando prosseguimento à Roda de Conversa, a arquiteta e urbanista Monique Ferraz abordou o assunto “A inclusão nas cidades através da arquitetura com a acessibilidade emocional”.



O coletivo “Vista Minha Pele”, com as palestrantes Marcela Vasques e Winnie Kise, levantaram a questão “Se essa rua fosse minha: Estratégias Urbanas para sobreviver ao caos”.



Aline Batista, também componente do coletivo de mulheres “Vista Minha Pele”, comentou o tema “Liberdade na gaiola: Vivência de quem estuda à noite”.



A Roda de Conversa “Cidades Inclusivas para Mulheres” conta com o apoio da Prefeitura de Municipal de Rio das Ostras, do Coletivo Vista Minha Pele e da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras (AERO).