'A Bela e a Fera, o Musical' promete emocionar crianças e adultos

Rio das Ostras - A história da Bela e a Fera marcou gerações de crianças e adultos, que se emocionaram com a exibição de produções de longas, sucessos de bilheteria no cinema. Neste sábado, Rio da Ostras abre as portas do Teatro Popular para receber a Cia Teatral Martins Franco, que traz o musical da história de amor entre a donzela e a fera. A peça começa às 18h.



Esse musical infantil conta uma história que se passa em uma pequena aldeia francesa, no final do século XVIII, onde vive Bela, uma jovem que foge da rotina de sua vida, e dos galanteios de um pretendente, através dos livros. Um dia, seu pai, que é um inventor, chega no castelo de uma fera muito feia e assustadora e é feito prisioneiro.



Para salvá-lo, Bela se oferece para assumir o lugar do pai, e a Fera aceita. Esta fabulosa história encanta adultos e crianças com uma linda mensagem de amor: não se deve julgar pelas aparências.



A peça tem a direção geral de Celio Franco e Jorge Gaia, coreografias de Marcos Maya e Paola Dunkler. No elenco, Paola Dunkler, Caio Góes, Bruno Falcão, Jorge Gaia, Pedro Villela, Aline Francis, Ninna Esteves, Guilherme Silva, Heitor Esteves, Cinthia Mansur e Vitória Sobreiro.



“Oferecer Cultura para uma criança é ter a certeza de uma semente plantada no coração de um jovem e consequentemente de um adulto. Através de contos clássicos, as peças infantis têm o poder de realizar sonhos e subliminarmente despertar outros sentimentos como a paixão pela arte.”, disse Cristiane Regis, Presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura.



A classificação é livre e os ingressos custam R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia), com lista amiga ou filipeta por R$ 10. Mais informações: (21) 99500- 2100.