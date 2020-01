Rio das Ostras - Neste final de semana, Rio das Ostras será palco da competição “Heroes In Paradise – Crossfit”. A competição acontecerá sábado e domingo, na Pousada Vila Mar, no Mar do Norte, com a presença de, aproximadamente, 400 atletas.



Segundo a organização, o espaço do evento, com cerca de 9 mil metros quadrados, conta com piscina, praça de alimentação, food trucks e restaurante. Também haverá música ao vivo e área kids, além de chalés para hospedagem.



O Heroes In Paradise – Crossfit tem apoio da Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Subsecretaria de Esporte e Lazer.





CATEGORIAS – Trio Iniciante (feminino e masculino) – Trio Scaled (feminino e masculino) – Dupla Intermediária (mista) – Dupla Intermediária (masculina) – Individual RX (feminino e masculino). Mais informações no endereço eletrônico: https://inscricoes.wodengage.games/eventos/heroes-in-paradise CATEGORIAS – Trio Iniciante (feminino e masculino) – Trio Scaled (feminino e masculino) – Dupla Intermediária (mista) – Dupla Intermediária (masculina) – Individual RX (feminino e masculino).