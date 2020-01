Rio das Ostras - Este fim de semana do Projeto Sesc Verão Rio das Ostras vai ser dedicado ao Pop Nacional. O destaque da programação são os shows da Fernanda Abreu, no sábado, às 21h, e da banda mineira Jota Quest, às 19h30, no domingo, no palco principal da Praia de Costazul. Na parte esportiva, a presença da lenda do frescobol Luiz Negão para uma clínica no domingo vai reunir os amantes do esporte.Devido às chuvas a organização do Sesc Verão suspendeu a programação nesta sexta-feira, 24, na Praia do Bosque e Costazul. Mas as atividades esportivas, culturais, recreativas e de bem-estar seguem sábado e domingo.A programação em Costazul no sábado, começa com o Aulão de Yoga às 8h e o Bike Tour às 9h. Durante todo o dia o Projeto garante muita diversão para toda a família. No fim da tarde, o show do Palco Sol é da banda Zigbrothers, às 18h30.CAMINHADA – Somente neste sábado, o Projeto vai promover a Caminhada Sesc pelo Direito à Cidadania, com concentração às 8h no estacionamento do Hortifruti (ao lado da Secretaria de Turismo), na Extensão do Bosque. O percurso passa pelas praias do Bosque e do Centro.A caminhada tem o objetivo de chamar atenção para às minorias e a importância de valores como a cidadania. Serão distribuídos 300 kits para quem levar 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Projeto Mesa Brasil, bancos de alimentos contra a fome e o desperdício, que atendem mais de 1 milhão de pessoas em situação de pobreza em todo país por dia.No domingo, além das atividades a partir das 8h, o Sesc Verão Rio das Ostras recebe o atleta Luiz Carlos da Silva, o Luiz Negão, uma lenda reverenciada por todos, para clínicas de frescobol às 9h e às 14h, em Costazul.Aos 70 anos, sendo 52 dedicados ao frescobol, é o principal embaixador do esporte no Rio, e estará em Rio das Ostras para dividir um pouco dessa experiência com os praticantes do esporte e também com quem quer aprender.SHOWS – Destaques da programação, os shows do palco Principal de Costazul, prometem bater record de público.Às 21h de sábado, quem se apresenta é a “garota carioca swing sangue bom” Fernanda Abreu, com o show “Amor Geral”. Esse trabalho já percorreu várias capitais brasileiras, festivais e cidades do Rio e São Paulo. O repertório traz seis músicas do álbum inédito, que tem o mesmo nome do show, e grandes sucessos da carreira da artista.Muito mais do que um show, “Amor Geral” é uma celebração do amor, por meio da música e da dança, que embala o público com muito suingue e uma mensagem de tolerância no convívio social e respeito às liberdades individuais, marca registrada do trabalho e Fernanda Abreu.No domingo, a banda mineira Jota Quest invade Costazul às 19h30 com um show em seu formato “clássico”, que reúne os maiores sucessos da carreira de 25 anos.Antes das novidades programadas para 2020 – primeiro turno oficial na Europa e o lançamento do novo disco de inéditas – Jota Quest quer comemorar as “Bodas de Prata” da carreira em grande estilo, fazendo o público cantar e dançar com uma seleção de hits que embalaram gerações.PRAIA DO BOSQUE – Sábado, 25, começa com o Circuito para pessoas com deficiência (PCD) na Praia do Bosque, a partir das 9h. À tarde, 16h, vai rolar o Aulão de Zumba, seguido do show da banda cover de rock nacional e internacional Diligência, às 18h. Também no fim da tarde acontecerá a Caminhada pela orla para conhecer os pontos turísticos da Cidade, com saída marcada para às 16h30, na Praça José Pereira Câmara, no Centro.No domingo, 26, a programação na Praia do Bosque se repete com o Circuito PCD e aulão de Zumba. O show de Luan Schuenckel Trio com participação de Sfia Noemi que aconteceria nesta sexta, foi transferido para às 15h30 de domingo, e quem encerra o fim de semana com muito suingue é a cantora Cida Garcia.O projeto Sesc Verão em Rio das Ostras é realizado pelo Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e Sindicomércio, e conta com o apoio do Governo do Estado do Rio e Sebrae.Para ficar por dentro da programação completa e não perder nada, baixe o APP pelos links – Play Store https://bit.ly/36jUGyg e Apple Store https://apple.co/369dBvV