Rio das Ostras - Profissionais da Saúde seguem firmes com a Campanha de Intensificação da Vacinação contra o Sarampo. A boa notícia é que a faixa etária para imunização foi ampliada e, agora, poderão ser vacinados crianças e adultos, de seis meses a 59 anos de idade. Quando essa fase da campanha começou era até 49 anos.



A campanha seletiva, que ganhou o nome “Rio sem Sarampo”, segue determinação junto à Secretaria de Estado de Saúde, e o objetivo é implementar medidas emergenciais para contenção do avanço da doença.



Em Rio das Ostras, os Postos de Saúde prosseguem com a intensificação nos seus horários de rotina de vacinação, sendo que a cobertura foi ampliada e mais duas unidades estão com atendimento vacinal, com a tríplice viral: o Posto de Saúde – ESF de Cláudio Ribeiro e a Clínica da Família, no Âncora.



Unidades de Saúde também estão se preparando para o Dia D de Vacinação contra o Sarampo, que será realidade no dia primeiro de fevereiro, das 8h às 17h. Estarão em atendimentoos Postos de Saúde de Cidade Praiana, Recanto, Operário, Nova Cidade, Jardim Mariléa, Âncora, Cláudio Ribeiro, Mar do Norte, Rocha Leão, Cantagalo, Dona Edméia (Casa da Vacinação) e Clínica da Família.