Rio das Ostras - A Administração Municipal de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Gestão Pública, oferece Cursos de Informática para ampliar as possibilidades profissionais dos moradores da Cidade, possibilitando o desenvolvimento de competências para sua atuação no mercado de trabalho. A iniciativa integra o Programa Municipal de Qualificação Profissional.Serão oferecidas cerca de 200 vagas distribuídas para os cursos: Excel Avançado, Informática Inicial, Montagem e Manutenção de Computadores e Informática para o Mundo do Trabalho, com carga horária que varia de 60h a 150h.Estão reservadas cinco por cento das vagas para munícipes oriundos de Medidas Socioeducativas e/ou Protetivas e também para pessoas com deficiência.INSCRIÇÕES – Poderá participar do Processo Seletivo o candidato que residir no Município e que tenha os pré-requisitos e a escolaridade mínima exigida pelo edital conforme edital nº 003/2019, publicado na edição Nº 1124 do Jornal Oficial de Rio das Ostras.Cursos, cargas horárias, vagas, faixas etárias, locais de realização das aulas, entre outras informações, estão disponíveis no endereço eletrônico www.riodasostras.rj.gov.br/qualificacao , Portal da Prefeitura.As inscrições, que devem ser realizadas pela internet, poderão ser realizadas das 10 horas do dia 04 de fevereiro até às 16 horas do dia 05 de fevereiro de 2020, mediante preenchimento do “Formulário Padrão”, disponível no site: www.riodasostras.rj.gov.br/qualificacao O candidato deverá preencher o “Formulário Padrão”, uma única vez, com seu nome completo, dados dos documentos pessoais, endereço em que reside e o nível de sua escolaridade, e-mail e telefone.Após o preenchimento do “Formulário Padrão”, será gerado um “Comprovante de Inscrição”, contendo os dados preenchidos pelo candidato. O “Formulário Padrão” deverá ser impresso, para utilização futura, podendo ser acessado posteriormente pelo candidato na página www.riodasostras.rj.gov.br/qualificacao CLASSIFICAÇÃO – Os candidatos inscritos nesta fase do Programa Municipal de Qualificação Profissional serão considerados classificados ou farão parte do cadastro de reserva. Estarão classificados todos os que tiverem suas inscrições realizadas dentro do número de vagas disponibilizadas.A fim de definir a colocação do candidato entre os inscritos no processo seletivo, será utilizado o critério de ordem de inscrição. A publicação do resultado e a classificação dos candidatos inscritos via internet serão disponibilizados na página: www.riodasostras.rj.gov.br/qualificacao no dia 7 de fevereiro de 2020.