Equipes de Rio das Ostras se destacam na Soccer Cup

Rio das Ostras - Este ano, 56 equipes dos estados da Região Sudeste participaram do Torneio de Futebol de Campo e os jogadores foram divididos por categorias sub 10, 12, 14, 16 e 18. Os jogos finais da Taça Ouro, Prata e Bronze em cada categoria foram realizados no sábado, dia 18.



O Rio das Ostras Soccer Cup foi organizado pela MultiEsportes Eventos Esportivos, com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras e Sesc RJ.



Confira os Resultados:



Sub 10



Taça Ouro: Rio das Ostras



Taça Prata: Lokomotiv/MG



Sub 12



Taça Ouro: Rio das Ostras



Taça Prata: Lokomotiv/MG



Taça Bronze: Escola Fla Rio das Ostras



Sub 14



Taça Ouro: Lokomotiv/MG



Taça Prata: Rio das Ostras



Taça Bronze: Independente



Sub 16



Taça Ouro: Audácia soccer



Taça Prata: Só amigos



Taça Bronze: Sogima



Sub 18



Taça Ouro: Sogima



Taça Prata: Renovação



Taça Bronze: Rio Bonito