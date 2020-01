Rio das Ostras - A Ronda Escolar, departamento ligado a Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras, realiza o trabalho de apoio às unidades escolares do Município. Neste ano, irá atender a todas as escolas e as creches da rede municipal e também às escolas particulares.



Outra novidade é que a Cidade passa a ter uma viatura de supervisão escolar com agentes que atuarão no apoio e na supervisão das travessias e ocorrências nas unidades escolares municipais.



A Ronda Escolar atua com a proteção e a orientação dos alunos da Rede Municipal com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O departamento também realiza o trabalho de proximidade com o projeto de multiplicadores com as palestras e os teatros lúdicos, atendendo a todos os segmentos e à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste ano, os agentes trabalharão com novos temas nas palestras e nos teatros lúdicos.



O patrulhamento é feito por viaturas setorizadas, atendendo também, caso seja solicitado, por unidades particulares.



REATIVAÇÃO- O departamento foi reativado em 5 de janeiro de 2019 e vem se estruturando cada dia mais. O trabalho da Ronda Escolar é realizado por guardas civis municipais capacitados. Os agentes fazem a orientação dos alunos sobre variados temas abordados de acordo com a realidade de cada unidade escolar.



O Coordenador do Departamento de Prevenção Escolar, André Monteiro, destaca a importância da proximidade com os alunos e com a população de modo geral. “O ano de 2019 foi o ano de avaliarmos a nossa atuação e criar um elo com os alunos e pais. Temos a preocupação com os pais, pois sabemos das dificuldades e queremos interagir com eles e mostrar que somos a mão amiga”, contou André Monteiro.