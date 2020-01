(In)Diferentes é o próximo show do Soul da Casa no Teatro Popular

Rio das Ostras - A inquietude do artista, que não cabe num formato apenas, fez Bruno Pirozi, Renata Cabral, Maurício Libardi Jr e Moreno Nascimento se reunirem pela primeira vez como os “(In)Diferentes”, para um projeto que eles chamam de “visceral”. O lançamento é nesta quinta, no Teatro Popular de Rio das Ostras, no Centro, pelo projeto Soul da Casa. O show começa às 20h.



Os artistas se olham e buscam fazer uma interlocução para formar uma musicalidade bem (In)Diferente a tudo que já se ouviu. Teclados formam estilo de sintetizadores sobre os diversos sons musicais, unindo o digital e orgânico, que conversam com o casal vocal, Bruno e Renata, repaginando clássicos e trazendo o frescor de novas letras.



Na percussão, Moreno constrói as batidas que conversam com as interpretações dos cantores. No repertório, músicas que falam sobre ser mulher, sua vivacidade, dúvidas e força. Canções que descrevem as possíveis formas de amar, alienação ideológicas e dúvidas sobre as escolhas cotidianas.



Quem for ao show vai conferir “Flutua”, de Johnny Hooker, “Suçuarana”, da banda Pietá, “Nada Combinado”, conhecidapor ter sido interpretada por várias vozes nacionais, “Triste, louca ou má”, de Francisco el hombre, “Mestre Jonas”, de Sá & Guarabyra, e um pouco de romance com “Amor, meu grande amor” e “Baby”, de Angela Ro Ro e Caetano Veloso,respectivamente.



Os ingressos custam R$ 20 (Inteira) e R$ 10 (meia). A classificação é livre.