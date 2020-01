Alunos da rede municipal vão receber kit de material escolar

Rio das Ostras - Os alunos da Rede Municipal de Ensino vão começar o ano letivo com tudo. Além de fazer a manutenção nas unidades escolares para garantir conforto e segurança para todos, a Administração Municipal vai distribuir um kit de material escolar para todos os estudantes matriculados tanto na Educação Infantil (creche e pré-escola) quanto no Ensino Fundamental (anos iniciais e finais e Educação de Jovens e Adultos). Ao todo foram adquiridos mais de 27 mil kits, que são específicos e diferenciados, de acordo com a necessidade de cada segmento.No kit destinado a creche e a pré-escola, os alunos receberão uma agenda permanente, apontadores com depósito, borrachas, dois cadernos de desenho, um estojo de canetinhas hidrográficas, dois tubos de cola branca escolar, uma caixa de cola colorida, caixa de giz de cera, um estojo de lápis de cor, quatro lápis, massa de modelar, pasta com plástico, pincel e tesoura de ponta.Para os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o kit contém quatro cadernos escolares, caderno de desenho, apontadores, borrachas, uma calculadora de bolso, canetas hidrográficas, cola branca, cola colorida, caixa de lápis de cor, lápis e tesoura de ponta arredondada, além do material dourado, idealizado pela médica italiana Maria Montessori, que auxilia o ensino e a aprendizagem do Sistema de Numeração Decimal-Posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais. Já os alunos dos anos finais receberão dois cadernos universitários, apontadores, borrachas, calculadora de bolso, canetas esferográficas, lápis, cola, régua, esquadro e transferidor. O kit para os alunos do EJA é composto de cadernos espirais, canetas esferográficas, lapiseira, grafite, régua e calculadora.De acordo com o secretário de Educação, Mauricio Henriques, o material escolar vai dar mais tranquilidade aos pais que não precisarão dispor de recursos para adquiri-los nesse início de ano e vão também auxiliar os professores, garantindo um trabalho pedagógico mais organizado.MATRÍCULAS ONLINE – Os interessados em matricular seus filhos ou mesmo voltar a estudar em 2020 tem até a próxima quinta-feira, 30, para solicitar uma vaga na Rede Municipal. Para isso, deve acessar o endereço eletrônico https://www.riodasostras.rj.gov.br/educacao/matricula.html e preencher o formulário.