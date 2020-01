Shows e atividades marcam o quarto final de semana do Sesc Verão

Rio das Ostras - O sol reapareceu com força total para abrilhantar ainda mais o quarto final de semana de atividades do Sesc Verão nas praias de Costazul e do Bosque. Moradores e turistas puderam aproveitar desde as oficinas esportivas até os shows de Fernanda Abreu e Jota Quest no palco principal, passando pelo toboágua, zumba, futemesa, brinquedos infláveis e muito mais.



Na parte esportiva, além das oficinas de futemesa, vôlei de praia e futevôlei, as pessoas tiveram a oportunidade de participar da clínica de frescobol com o craque Luiz Negão, uma lenda desse esporte com mais de 52 anos dedicados a este esporte. Segundo o atleta, a participação no Sesc Verão foi uma oportunidade incrível para divulgar o frescobol. “Vim no ano passado e mais uma vez fui muito bem recebido aqui em Rio das Ostras. É gratificante ver que o frescobol está sendo difundido em todo o litoral não só por homens como também por crianças e mulheres. É um esporte para todo mundo”, declarou.



O suingue de Fernanda Abreu fez com que ninguém ficasse parado nas areias de Costazul. Com um repertório com grandes sucessos, tendo como referência a música negra, o show espalhou Amor Geral deixando o clima bem mais leve. Ela cantou, dançou, torceu pela paz e mostrou porque continua sendo a Garota Carioca Sangue Bom. “Muita emoção sentir a multidão espalhando AMOR GERAL! É disso que a gente precisa! Muito obrigada a todos! À minha banda, equipe e um agradecimento especial à toda equipe Sesc RJ e da Prefeitura de Rio das Ostras que estão proporcionando arte, lazer e cultura para a população. Minha gratidão!”, postou Fernanda Abreu em sua rede social.



O pop rock do Jota Quest contagiou Rio das Ostras de forma fácil, extremamente fácil. Na moral, um dos shows mais esperados do Sesc Verão fez jus a expectativa do público que relembrou e cantou os maiores sucessos dos 25 anos de carreira. De acordo com Rogério Flausino, voltar a Rio das Ostras é mais uma oportunidade de mostrar o trabalho da banda para uma plateia diferenciada e maravilhosa. “É muito importante para todos nós ver as famílias curtindo o nosso som, em um palco numa praia linda, em pleno domingão. Rio das Ostras e o Sesc RJ estão de parabéns”, declarou o vocalista.



BOSQUE – Na Praia do Bosque as atividades do Sesc Verão começaram cedo com uma caminhada pelo direito à cidadania. O circuito para pessoas com deficiência permitiu atividades diferenciadas para os participantes, o aulão de zumba não deixou ninguém parado e os shows da Banda Diligência, Luan Schuenckel Trio com Sofia Noemi e Cida Garcia encantaram o público que estava curtindo a praia.



O Projeto Sesc Verão em Rio das Ostras é realizado pelo Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de Rio das Ostras e Sindicomércio, e conta com o apoio do Governo do Estado do Rio e Sebrae.