Defesa Civil arrecada donativos para vítimas das enchentes

Rio das Ostras - A Defesa Civil de Rio das Ostras está arrecadando donativos para ajudar as vítimas das enchentes das regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Até a próxima quinta-feira, 30 de janeiro, o órgão está recebendo doações de água mineral, material de limpeza e roupas.



As doações podem ser entregues, a qualquer hora do dia ou da noite, na sede da Defesa Civil, na Rodovia Amaral Peixoto, 3190, Bosque da Praia.



Todos os donativos arrecadados serão enviados ao Centro de Triagem de Itaperuna para serem entregues às famílias necessitadas.



Mais informações no telefone 2760-8394.