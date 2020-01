Matrícula de novos alunos na Rede de Ensino vai até dia 30

Rio das Ostras - Até a próxima quinta-feira, dia 30 de janeiro, será realizada a pré-matrícula de novos alunos na Rede Municipal de Ensino de Rio das Ostras pelo Portal da Educação, no endereço eletrônico: https://www.riodasostras.rj.gov.br/educacao/ Até 23h59 do dia 30 podem se inscrever todos os alunos, incluindo também os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação.Estão sendo oferecidas vagas de Educação Infantil (Pré-Escola) e Ensino Fundamental (Regular e Educação de Jovens e Adultos – EJA).Para a Pré-Escola I serão aceitos alunos de quatro anos completos até 31 de março de 2020, para a Pré II; 5 anos completos até 31 de março de 2020 e para o 1º ano do Ensino Fundamental, estudantes a partir de 6 anos, todos completados até 31 de março de 2020.Quem desejar ingressar na modalidade EJA deve ter a partir de 15 anos de idade, completos até 31 de março de 2020.DÚVIDAS – Em caso de dúvidas, quanto ao acesso e/ou ao preenchimento das informações solicitadas na inscrição, o interessado deve entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer pelo telefone 2771-8441, ramal 223.Para esclarecer dúvidas, também é possível comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação de Rio das Ostras, situada na Rua Guanabara, nº 3.603 – Extensão do Bosque.